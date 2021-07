Després que el sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) anunciés que presentaria un recurs contra l'Ajuntament de Vilabertran per la declaració de zona de seguretat al terme municipal, Unió de Pagesos emet un comunicat manifestant també la seva oposició a la proposta del consistori.

El sindicat és contrari a aquest projecte ja que inclou tot el terme municipal (229 ha) i considera que no compleix la llei que preveu que es poden declarar com a zones de seguretat aquelles zones en les quals s’han d’adoptar mesures especials de precaució encaminades a garantir l’adequada protecció de les persones i els seus béns. Per aquest motiu, Unió de Pagesos creu que "no està justificat incloure tot el municipi en aquesta categoria".

La creació de la nova zona de seguretat de Vilabertran, contigua a la zona de seguretat del municipi de Figueres (1309 ha), "comportarà que hi hagi una àrea d’un total de 1.538 ha on no s’hi durà a terme cap gestió cinegètica", manifesten. Adverteixen que això passa en una comarca com l’Alt Empordà, amb una densitat de 19,8 senglars/km2 que és la més elevada de Catalunya segons el Programa de seguiment de les densitats de senglar. Temporada 2019-2020 (novembre 2020) i que s’ha incrementat un 34% respecte la densitat de la temporada 2018-2019.

El fet de declarar tot el municipi com a zona de seguretat, afegeix el sindicat, comporta que no s’hi pot dur a terme la gestió cinegètica necessària per mantenir el control de les poblacions de senglar i prevenir els danys als conreus ja que, tan sols en cas de danys l’Ajuntament, com a promotor de la zona, podria demanar una autorització excepcional de caça per danys. Aquest sistema, doncs, no permet prevenir i evitar els danys a l’agricultura de forma eficaç, ni reduir les poblacions de senglar que suposen un risc sanitari per a la ramaderia i causen també accidents de trànsit. Segons dades del Servei Català de Trànsit, entre els anys 2010 i 2020 hi va haver un total de 20 accidents a les carreteres catalanes a causa de xocs amb animal a la calçada, que van provocar 25 víctimes (1 mort, 21 ferits greus, 3 ferits lleus). D’aquests, sis sinistres van ser a les comarques de Girona (1 mort, 4 ferits greus, 1 ferit lleu).

La segregació de les finques de Vilabertran, actualment incloses dins l’àrea privada de caça Cabanes-Vilabertran, amb un total de 203,5 ha, suposarà que l’àrea privada es quedi amb una superfície de 464,38 ha que no li permetrà seguir sent una àrea de caça major (segons la llei calen un mínim de 500 ha) i si no troba noves superfícies per incloure a l’àrea privada de caça es podria iniciar d’ofici l’expedient d’anul·lació d’aquesta àrea privada de caça.

Cal tenir en compte que en el consell territorial de caça de Girona del passat 3 de juny, tot i ser un òrgan només consultiu, a banda d’Unió de Pagesos, van votar en contra d’aquesta declaració la resta d’organitzacions professionals agràries i els representants dels caçadors.

Per tot plegat, el sindicat exigeix al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que no s’aprovi la creació d’aquesta zona de seguretat. Així mateix que prengui les mesures adequades, com ara la declaració de l’emergència cinegètica establerta per llei i que cal declarar quan es produeix una abundància mínima de 8 seglars/km2 que tenen moltes zones de Girona i a d’altres zones de Catalunya. Així com altres mesures de gestió del medi natural que permetin reduir les densitats de senglar.