El passat dissabte Samuel Luiz va ser assassinat per un grup a la Corunya. Un cas més de LGBTIfòbia, un més perquè malauradament el col·lectiu LGBTI és víctima constant de discursos d'odi que s'acaben traduint en atacs físics. En les darreres setmanes hem vist un munt de notícies massa semblants, sigui a Barcelona, València o Sant Cugat.

Ahir, Figueres va sortir al carrer per dir prou a aquestes agressions homofòbiques i plantar cara a aquests agressors. Unes 300 persones, segons Guàrdia Urbana, s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament en un acte organitzat per l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. «Tothom ha de tenir la llibertat de ser i estimar a qui li doni la gana» ha exclamat Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres.

Tot seguit, l’educadora social i responsable del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del Consell Comarcal, Elisenda Franco, i l’especialista en polítiques d’igualtat i tècnic referent del SAI (Servei d’Atenció Integral LGBTI) de l'Ajuntament de Figueres, Manuel Nuez, han pres la paraula.

La Colla Castellera de Figueres també ha llegit un manifest de rebuig contra aquestes agressions. Finalment s'ha deixat el micròfon obert a tothom que volgués dir unes paraules.

Malgrat que hi havia molta gent, calia que hagués sortit molta més gent, havia de sortir tothom a protestar, no només el col·lectiu afectat. Perquè tots sabem fer tweets i penjar una història a Instagram, però caldria que s'aixequés tothom perquè no calgui fer-ho mai més. PROU LGBTIfòbia.