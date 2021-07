L’empresa municipal Rosersa ha finalitzat les tasques de renovació de l’enllumenat interior del Mercat Municipal de Roses, destinat a millorar l’eficiència energètica d’aquest equipament.

La instal·lació de l'enllumenat interior estava format per 25 llumeneres de vapor de mercuri de 250 w de potència, que en total generaven un consum de 6.250 w. Aquestes han estat substuïdes per 44 plaques de led de 84,1 w de potència que generen un consum de 3.700 w, suposant per tant un estalvi d'uns 2.550 w.

A més d’aquesta reducció en el consum, les noves llumeneres disposen d’una òptica extensiva que genera una bona uniformitat lumínica sense generar zones ombrívoles, tenen una temperatura de color més càlida i una millor estètica.