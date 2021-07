Per efectes de la dilatació de materials, una superfície d’uns 30 metres quadrats del paviment del passeig de cala Montgó s’ha aixecat més d’uns 20 centímetres, generant un perill evident per als vianants. L’Ajuntament de l’Escala hi ha actuat, col·locant tanques que delimiten el perímetre danyat, tot i tractar-se de terme municipal de Torroella de Montgrí. L’última reforma del passeig va ser executada pel ministeri de Costes el 2007.