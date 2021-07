La 25a edició del Correllenguaestà dedicada a l’escriptora, periodista, i activista política alcoiana a Isabel-Clara Simó. Com a entitat impulsora del Correllengua al Principat i la Catalunya Nord, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) pretén, a través de la vida i l’obra de l’autora, reivindicar la llengua, la cultura i els anhels del poble català.

El Correllengua es fa a Figueres, una localitat important en la vida i l’obra de l’escriptora, amb el suport de l’Ajuntament i de les entitats culturals. Els actes de celebració comencen divendres, 9 de juliol, a les 7 de la tarda, al Claustre de l’Institut Ramon Muntaner, amb la posada en escena d’El compromís, d’Isabel-Clara Simó, a càrrec de Taller de Teatre. Tot seguit, s’ha programat una tertúlia sobre Isabel-Clara Simó amb Josep Tero, Joan Gasull, Xixon Heras i Cristina Dalfó, moderada per Lourdes Godoy.

Dissabte, 10 de juliol, a les 6 de la tarda, s’ha organitzat una ruta per Figueres fent parada als indrets relacionats amb l’autora, a càrrec de Joan Ferrerós. I, en acabar, comença l’acte d’inici del Correllengua, a la plaça Josep Pla. El programa inclou l’actuació de la Coral Estem d’Acords, l’encesa de la Flama del Correllengua amb la Tramuntakada, la lectura del Manifest a càrrec de l’escriptora empordanesa Mercè Cuartiella i, per cloure la celebració, el músic Cris Juanico ha preparat un concert en homenatge al 25è aniversari del Correllengua.

Com cada any, des de la CAL animen els organitzadors de Correllengua a rememorar la vida i l’obra d’Isabel-Clara Simó en els actes que programin. De la mateixa manera, encoratgen totes les entitats culturals referents del país a donar suport al Correllengua arreu del territori. «Només així s’aconseguirà dotar el moviment de major transversalitat i sumar-hi nous públics», afirmen, i també hi afegeixen: «Tanmateix, l’aparició a les nostres vides de la Covid-19 ha capgirat el nostre món en el més profund. Això fa que tot tingui un altre sentit, però alhora ens permet plantejar-nos que moltes coses han de canviar. Entre elles, hem d’ajudar que la cultura, i en aquest cas la llengua, puguin sortir-ne més enfortides».