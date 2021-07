Preocupació a Cadaqués per l'augment de casos de Covid-19 detectats en els últims dies. La situació ha obligat a tancar diversos establiments en ple inici de la temporada turística. Entre ells, el Boia Nit. El seu propietari, Pere Vehí, assegura que la situació afecta almenys una desena d'establiments, tot i que en alguns casos no es tracta de positius sinó de contactes estrets. El Boia va tancar diumenge per "responsabilitat" i està a l'espera dels resultats de les proves d'un dels treballadors. "Quan els sapiguem farem el que ens diguin des de riscos laborals", explica. L'alcaldessa del municipi, Pia Serinyana, admet que estan preocupats pel repunt de casos però diu que la situació no és pitjor que en d'altres zones.

Segons les últimes dades, el municipi té un índex de risc molt alt, per sobre dels 553 punts, una incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies de 368,73 i una taxa de reproducció d'1,50. En els últims 14 dies, s'hi ha diagnosticat 11 casos i en l'última setmana, cinc. Serinyana admet que amb l'aixecament de les restriccions hi ha hagut un increment de les xifres però diu que n'han parlat amb Salut Pública i que estan en una situació similar a la d'altres poblacions. Admet també que hi ha alguns locals que han hagut de tancar, sobretot perquè alguns dels treballadors són contacte estret de positius. Vehí assegura que n'hi ha almenys una desena, tot i que es desconeix si es poden atribuir a un mateix brot o a diferents casos aïllats.