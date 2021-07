La corporació figuerenca ha celebrat aquest dilluns el ple municipal del mes de juliol en el qual, entre els punts destacats, hi ha la municipalització del servei de neteja viària. Els portaveus dels grups municipals opinen sobre la sessió:

Agnès Lladó (ERC): Fent passos endavant

El Ple d’aquest dilluns hem fet un primer pas per traspassar el servei de la neteja viària, a l’empresa municipal Fisersa. Per tant, internalitzem aquest servei, per gestionar-lo de forma directa i fer-lo més eficient, de qualitat i més econòmic. Ampliarem també la plantilla de 42 a 60 treballadors a mitjà termini. I un altre fet important és que aquesta gestió directa del servei de neteja viària suposarà menys cost econòmic per a l’Ajuntament i per tant, tots els habitants de la ciutat. L’estalvi se situarà per sobre dels 171.000 euros a l’any.

Hem fet altres passos importants per a millorar la ciutat. Hem aprovat el Pla parcial del sector residencial avinguda Costa Brava, un pla important que permetrà reordenar tota aquesta zona de la ciutat per tal d’oferir habitatges unifamiliars.

Aquesta setmana ha començat la temporada turística a la ciutat. Hem impulsat diferents accions turístiques per aquest estiu amb l’objectiu de ser punt de referència i posar en valor els nostres atractius turístics: cultura, comerç, oci i gastronomia. I ho hem fet teixint sinergies amb l’àmbit privat, donant resposta a un pla estratègic que inclou rutes turístiques, el Dalí de Figueres amb projeccions lumíniques sobre espais emblemàtics de la ciutat.

Pere Casellas (PSC): Posar la ciutat al dia

Dilluns vam celebrar un ple important per la ciutat. Es va aprovar la internalització del servei de neteja viària i la gestió d’aquest servei per part de l’empresa pública Fisersa, una empresa eficient que ha de servir d’eina per ajudar a millorar la ciutat. Hi havia, també, altres punts importants que, sens dubte, han de servir per anar posant la ciutat al dia, com la modificació del pla parcial del sector residencial Costa Brava o la modificació de la casa Nouvilas. Però, també, comencem un estiu que és important per a la ciutat. Ha de ser un estiu que impulsi la reactivació econòmica i el turisme cultural hi ha de tenir un paper clau. Dijous passat va començar la campanya del Dalí de Figueres que, liderada pel regidor Alfons Martínez, però amb la complicitat de la Fundació Gala- Salvador Dalí i Comerç Figueres, fa més atractiu el centre de la ciutat durant els mesos d’estiu. I és que ens hi juguem molt aquests mesos. La ciutat ha de poder tornar a una certa normalitat econòmica i l’estratègia turística de la ciutat hi ha d’ajudar. Durant els propers mesos, hem de ser capaços de posar la ciutat al dia en serveis i millores com la neteja i la seguretat i, alhora, fer de Figueres una ciutat atractiva per als visitants i que guanyi qualitat per als figuerencs.

Jordi Masquef (JxF): Als problemes, solucions

Diuen que el primer pas per resoldre un problema, és admetre’l. A Figueres tenim un problema amb els locals comercials buits, i només cal passejar per carrer per veure la quantitat de locals sense ús. Concretament, amb les dades a la mà de l’últim estudi que ha encarregat l’Ajuntament, hi ha 616 locals comercials buits en planta baixa, un 23% es troben per llogar, un 9,9% en venda, però un 60% no es troben en el mercat de lloguer ni de venda. Davant aquesta dada, des del grup municipal de Junts per Figueres hem proposat, en forma de moció al Ple, una proposta al govern municipal per incentivar la reactivació comercial fomentant que els propietaris de locals comercials buits en planta baixa en facilitin el lloguer. Aquesta proposta es basa en la bonificació d’un 95% de l’IBI als propietaris d’aquests locals buits que els lloguin abans de desembre de 2022. Un incentiu que no només beneficia a propietaris, sinó que facilita el lloguer d’aquests locals i en conseqüència, la reactivació comercial que tant necessita ara mateix Figueres. Com sempre hem defensat, als problemes, solucions. I les solucions les hem de buscar entre tots, teixint complicitats entre Ajuntament i propietaris, escoltant les necessitats i posant facilitats. Ara, més que mai, ens toca a tots buscar solucions per reactivar Figueres.

Héctor Amelló (Cs): Una molt mala notícia

Que el govern de l’esquerra populista de Figueres renunciï a impulsar una Escola Municipal de Música és una molt mala notícia per a l’educació i pèssima per a la cultura de la ciutat. Tan dolenta com ho eren els zero euros anuals que destinava el govern de Marta Felip-Jordi Masquef des de la signatura del conveni l’any 2015. El resultat és que molts titulars, molts programes electorals i molt omplir-se la boca, però la realitat és que, entre Lladò-Casellas-Amiel-Castelló-Masquef-Felip, ens quedem sense Escola Municipal de Música.

Tenim un problema amb la falta de neteja de la ciutat de Figueres. L’esquerra populista ha decidit refugiar-se en la seva trinxera ideològica, s’ha capficat en què la solució és municipalitzar el servei.

L’error és que, per a ells, el debat no és la qualitat, el cost, els drets laborals, l’eficiència o l’eficàcia del servei; només volen debatre sobre la seva trinxera: la municipalització del servei.

El resultat que n’hem obtingut és que tot apunta al fet que aquest entossudiment ens portarà greus problemes en el futur, sobretot relacionats amb la falta de diàleg amb els treballadors i els seus drets, pels quals estic segur que lluitaran.