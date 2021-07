Un capellà de Valladolid, mossèn Aurelio García Macías, ha estat presentat com a nou bisbe titular de Rotdon, i aquest càrrec és simbòlic. Aquest nomenament a la ciutat castellana semblaria que ens queda lluny, però no deixa de ser curiosa la proximitat que guarda amb la comarca de l’Alt Empordà, si es té en compte que Rotdon és una diòcesi simbòlica que porta el nom d’un lloc històric que estaria proper a l’actual municipi de Roses.

Fins i tot la Viquipèdia menciona aquesta seu eclesiàstica: «Els comtes d’Empúries van gestionar diverses vegades (1332 i 1380) la concessió d’un bisbat a la seva capital, Castelló d’Empúries. No obstant això, l’oposició dels monarques i dels prelats gironins va fer infructuós el seu intent. Pròxima a la seu de la diòcesi d’Empúries, presumpta seu episcopal al segle V. La base de l’atribució d’una làpida descoberta a Siracusa, la qual fa memòria d’un bisbat de la seu seu de Rotdon, d’origen hispànic i de nom Auxenci. S’ha identificat Rotdon amb Roses (Rhodos)».

És habitual que a determinats càrrecs eclesiàstics se’ls concedeixin seus simbòliques de diòcesis ja desaparegudes, com és el cas de la de Rotdona, a Roses. Mossèn Aurelio García Macías, que va ser capellà en diverses localitats de la província de Valladolid així com també ho va ser de l’església de Santiago Apóstol de la capital, romandrà a Roma, on desenvolupa la seva carrera eclesiàstica des de fa anys.

Presentació oficial

La presentació del bisbe titular de Rotdon l’ha fet, recentment, el cardenal arquebisbe de Valladolid Ricardo Blázquez, al mateix temps que el nomenament es va anunciar a Roma. Mossèn Aurelio García Macías, a banda de ser el nou bisbe de Rotdon, també és el nou sotssecretari de la Congregació pel al Culte Diví i la Disciplina dels Sacraments, una de les àrees més importants de la cúria, de la qual, fins ara, exercia com a cap de l’oficina.

La seva ordenació episcopal s’ha previst per a aquest 11 de juliol, a la Catedral Metropolitana de Valladolid.