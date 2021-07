L'Ajuntament de Figueres porta a ple aquest dilluns la municipalització de la neteja viària i preveu que el canvi de gestió, delegat a l'empresa municipal Fisersa, suposi un estalvi anual d'uns 171.000 euros. L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, ha assegurat durant la presentació del projecte que la mesura suposa "recuperar el control" d'un servei que des del 2001 estava en mans privades. El vicealcalde i conseller delegat de Fisersa, Pere Casellas, ha dit també que es tracta de la "primera pedra" per millorar la neteja de la ciutat i posar fi a 20 anys de "brutícia, costos molt elevats i conflictivitat laboral". La previsió és que el servei passi a mans de Fisersa a l'octubre i estigui a ple rendiment a principis de l'any que ve.

L'equip de govern (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) defensa la mesura com un pas decisiu per "recuperar el control del carrer" i també com la "primera pedra" per millorar un servei que des de fa anys és deficitari.

"Hi ha hagut una mala gestió i l'obligació del govern és recuperar-ho perquè no es pot tenir la ciutat en mans de tercers que només busquen el lucre empresarial", ha afirmat Casellas. Per la seva banda, l'alcaldessa ha dit que aquest canvi de model arriba aquest any i que es consolidarà al llarg de l'any 2022. Serà aleshores, ha dit, quan la ciutadania podrà "copsar" una millora a l'espai públic.

I és que la previsió és que Fisersa assumeixi la gestió a partir del mes d'octubre, un cop s'hagi fet l'aprovació inicial i la definitiva del canvi. Paral•lelament, hi ha en marxa el procés per adjudicar la compra de maquinària per abastir el servei, valorada en uns 2 MEUR.

El canvi de gestió preveu un increment de la plantilla, que passarà de 42 a una seixantena de treballadors. Els que el servei té actualment i que treballen per l'empresa mixta Ecoserveis, se subrogaran. L'equip de govern espera que el canvi no impliqui mobilitzacions perquè les condicions seran "les mateixes".

D'altra banda, es calcula que la internalització del servei suposarà un estalvi anual de més de 170.000 euros. A tot això, caldria sumar-li el 8% que el consistori "s'estalvia" en la compra de maquinària fent l'adquisició directament. "Serien uns 350.000 euros que avui aixecant el dit a la votació estalviarem a les arques públiques", ha remarcat Casellas.

Les escombraries, l'any que ve

Amb la nova municipalització, Ecoserveis es queda únicament amb el servei de recollida d'escombraries i la deixalleria. L'alcaldessa ha explicat que s'haurà de fer una nova pròrroga perquè la voluntat és evitar que la situació que es va produir a finals del 2019 no es repeteixi. "Aleshores, ens vam trobar amb un expedient nul de ple dret", ha dit. "En el proper 2022 tindrem definit el servei per poder iniciar tots els tràmits", ha afegit.

Un model, ha avançat, "d'aquest segle", amb una aposta pel 'porta a porta' i el reciclatge. Lladó ha insistit que Figueres és l'única capital de comarca que no fa recollida de fracció orgànica i que això la penalitza en la taxa de l'abocador. "L'any 2020 vam pagar 2,4 milions d'euros per aquest concepte. Imagineu el que podríem fer", ha insistit.