La Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de la Jonquera vol donar a conèixer els atractius del municipi i, per aquesta raó, ha instal·lat uns faristols en què apareix senyalitzat el seu patrimoni natural. L’objectiu d’aquesta proposta promocional és posar en valor els espais d’interès natural de la Jonquera, aportar al vianant informació diversa sobre els plataners, fotografies i un plànol de la vila. Els faristols, a més, tenen uns codis QR que tradueixen l’explicació a tres idiomes: castellà, francès i anglès. L’Ajuntament ho presenta com una «bonica oportunitat per conèixer el municipi tot descobrint el patrimoni natural»