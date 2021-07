L’alcaldessa cupaire de Viladamat, Dolors Pons, reflexiona sobre els principals temes que afecten al municipi. La covid-19 va complicar el seu debut al capdavant del consistori de Viladamat.

Com han arribat a la meitat del mandat amb una situació tan complicada com és la pandèmia?

Intentem treballar perquè la gent del poble se senti més còmoda i més atesa. Al principi de la pandèmia, particularment, ateníem persones fent-los arribar mascaretes, gel hidroalcohòlic, i per si necessitava algun ajut especial, ens vam posar en contacte amb Serveis Socials. Els joves es van posar en contacte per si alguna persona gran necessitava ajut per anar a comprar o desplaçar-se. També vam ajudar els qui estaven en ERTO i vam fer un ajut a empreses que havien hagut d’aturar la seva activitat. Estem treballant per implementar el porta a porta, que, de moment, no acaba d’arrencar.

Què més han preparat?

Hem acabat la deixalleria, però falta una última fase. Ara, les persones hi poden entrar amb la seva targeta. Cada vegada posem més contenidors de diverses matèries per reciclar i estem avançant en això. Tenim coses pendents, com un espai municipal per urbanitzar per als joves de Viladamat. Provisionalment, obrim un pàrquing en aquesta zona per facilitar moviment a dins del poble. A l’edifici de l’ajuntament, hem ampliat les plaques fotovoltaiques, que permeten fer un estalvi energètic en aquest edifici. Ara, també tenim en projecte fer una comunitat energètica local, posant unes plaques a sobre del local social de l’entrada del poble, perquè se’n beneficiïn tots els edificis de l’Ajuntament, però també que se’n beneficiïn les persones veïnes. Tot i que els de la CUP estem en contra d’aquests macroprojectes, el que ens interessa és que l’energia es produeixi al mateix lloc on es consumeix. En principi, s’hi podran acollir unes divuit famílies; tenint en compte si n’hi ha de vulnerables econòmicament, tindran una quota anual.

A la seva carta als Reis Mags, deia que havien pressupostat inversions per a l’estalvi energètic i preservar el medi ambient...

A banda de les plaques fotovoltaiques a l’ajuntament, també en tenim a l’escola. Allò important per a nosaltres és cada vegada consumir menys energia bruta i procurar que la seva producció el màxim de prop possible de la gent. Ja fa anys que tenim una furgoneta elèctrica i això ha contribuït que gastem menys gasoil. Cada vegada hem d’anar reduint tot allò que malmet el medi ambient.

La deixalleria és efectiva?

El més important seria poder treure tots els contenidors que hi ha als carrers del poble, ja que hi ha gent molt correcta, però n’hi ha que deixen per terra des de televisors fins a llits de criatura o porqueries diverses. Que tothom faci ús, ordenadament, dintre de la deixalleria per col·locar els seus rebuigs al contenidor que correspongui.

Viladamat té mancances?

Les canonades d’aigua de dins del nucli urbà són posades dels anys 70, són d’uralita i perden moltíssima aigua pel camí. No hi pot haver un increment de pressió perquè rebentarien . Ara, la mancança és aquesta, no arriba la pressió suficient als habitatges i és imprescindible que no es perdi aigua pel camí. La mancança que tenim és de pressupost, que és força reduït. La inversió que hauríem de fer amb el canvi de canonades és molt important, però intentarem treure els diners d’allà on sigui. Acabem de fer la revetlla de Sant Joan, en què ha pogut participar la gent que ha volgut. Fem diferents actes culturals; tot i la pandèmia, hem celebrat les festes habituals, amb les mesures sanitàries corresponents. La gent no se sol queixar, la veritat. Estan contents.

En què dedicaran la segona meitat d’aquest mandat?

Hem demanat la tercera fase de l’escola al Departament d’Educació. La primera i la segona fase estan fetes, amb quatre aules noves, i ens han promès una tercera fase, que és remodelar l’escola antiga, canviant les finestres perquè siguin més sostenibles, les instal·lacions elèctriques correctes, més espai per als alumnes, un menjador correcte i estem lluitant perquè Educació ens ho faci com més aviat millor. Per a nosaltres, aquesta és una fita importantíssima. La recollida porta a porta ens sembla essencial, és bàsic que es faci. La gent aprèn a reciclar i a separar el material. El porta a porta ho facilitarà molt més. Ens acostumarem més bé a preservar el medi ambient, si és possible.

L’escola ha de ser un reclam perquè vingui més gent al poble?

També ens agradaria que tot el jovent del poble es quedés aquí. El primer objectiu que tenim és que la gent del poble no marxi, sobretot els joves. Si ve gent, benvinguda. El que passa és que tenim poc terreny urbanitzable. Ara tenim una zona, a Palau-borrell, on es construiran unes quantes cases, però ens és igual el nombre d’alumnes que hi hagi a l’escola. Volem un ensenyament de qualitat i, al nostre poble, això s’està oferint. Als alumnes del Masgros, que pertany a Ventalló, el Departament d’Educació els permet matricular-se aquí i cada vegada hi ha més demanda. Ara només ens falta aquesta petita remodelació de l’espai antic per acabar-ho de millorar.

La proximitat amb l’Escala ha beneficiat Viladamat?

Depèn de com s’ho miri tothom. Nosaltres diem, en broma, que l’Escala és el mar de Viladamat. Potser ha beneficiat els negocis que tenim a la vora, com els restaurants. A la vida quotidiana no hi ha diferència. Estem intentant que Carreteres ens faci una rotonda, perquè ens fan por els accidents que hi pugui haver.