El vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, i el diputat Joan Fàbrega han visitat aquest divendres Pedret i Marzà i Roses, amb la voluntat de conèixer in situ les necessitats d'aquests dos municipis alt-empordanesos tan diferents i com la corporació hi podria col·laborar.

A Pedret i Marzà, s'han reunit a l'Ajuntament amb l'alcalde, Daniel València. Hi han tractat aspectes urgents a resoldre que ajudaran a millorar la qualitat de vida dels vilatans i que han de permetre mitigar el despoblament, un problema que comença a amenaçar els pobles petits del país.

Més tard, han visitat alguns indrets del municipi, en els quals s'hi estan portant a terme obres amb el suport de la Diputació de Girona, com la rehabilitació de la muralla medieval. També han estat en espais en els quals està previst que s'hi actuï properament.

Pau Presas i Joan Fàbrega s'han desplaçat posteriorment fins a Roses. Allà, acompanyats del nou alcalde, Joan Plana, han fet un petit recorregut per les dependències municipals i la casa Mallol. En la reunió posterior, han conegut temes que generen preocupació a l'Ajuntament, com l'accés rodat al Parc Natural del Cap de Creus o la convivència ciutadana, i d'altres que es pretenen tirar endavant per tal de revitalitzar l'activitat econòmica i cultural del municipi.