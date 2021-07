Cada cop de forma més generalitzada, sembla que als joves empordanesos (i d’arreu, en realitat) els fa mandra treure’s el permís de conduir. No són casos aïllats, són bastant freqüents. Cada cop sentim més a dir allò de: «El meu fill no s’ha tret el carnet de conduir encara. I no té pressa per treure-se’l». Però, per què? Per què passa això? S’interposen altres prioritats? La mobilitat pública ha millorat? És molt car treure’s el permís de conducció? Una resposta concreta i única és impossible trobar-la. Potser ho són totes, o potser no ho és cap.

En Joan és de Figueres. Té 21 anys i encara no té el permís de conduir. «No és que no me’l vulgui treure. De fet, m’agradaria ben aviat poder-lo tenir, però em fa mandra posar-m’hi», admet. Malgrat tot, afegeix: «Sé que si m’hi posés seriosament, en realitat me’l trauria (penso) ràpid, però em costa dir: “Vinga, ara sí”». I una de les raons per les quals li agradaria treure-se’l aviat és, de fet, perquè confessa que el servei del transport públic no és excel·lent, la qual cosa dificulta la mobilitat. «Jo anava a la universitat a Barcelona, i per anar-hi, des de Figueres, en tren, era relativament fàcil perquè només feia el trajecte d’anada el dilluns i el de tornada el divendres. Si hi hagués hagut d’anar i tornar cada dia, hauria estat difícil trobar bona combinació, penso». Tanmateix, la mobilitat per la comarca admet que encara és més feixuga, ja que els busos no circulen freqüentment. A vegades, però, les amistats ajuden... «Per anar a la platja, per exemple, alguns amics que sí que tenen el carnet ens porten», explica amb un somriure sorneguer.

De fet, una de les persones que fa de xòfer dels amics és la Maria. Ella viu a Vilafant i té 22 anys, i sí que té permís de conduir. Se’l va treure amb 21 anys, i des de llavors se n’adona del privilegi de tenir-lo; se’n penedeix de no haver-se’l tret abans. «Si hagués sabut que era tan còmode tenir el permís de conduir, i poder anar a la meva, me l’hauria tret als 18 anys», explica. A més, afegeix que «quan no el tens, no ets, o almenys jo no era, conscient de la llibertat que t’ofereix el carnet. Anar on vulguis i quan vulguis, sense estar pendent d’horaris de trens o busos o que algú et porti a on sigui».

En canvi, l’Arnau de Figueres i de 21 anys encara no té el permís de conduir. En el seu cas admet que un dels hàndicaps que es troba a l’hora de treure-se’l és el preu. «Trobo que és molt car. Entenc que costi diners, però és un cost que, a vegades, és difícil d’assumir». Tot i això, explica que li agradaria tenir-lo. «Jo me’l vull treure, i el més segur és que, espero que més aviat que tard, me’l tregui». En aquest sentit, explica que una de les raons per les quals es vol treure el carnet és que, tot i que creu que és car, el transport públic tampoc és econòmic. «Per exemple, el tren, si l’agafes freqüentment pots comprar un abonament i surt millor de preu, però si només l’agafes un dia concret, a vegades el preu del bitllet no és precisament econòmic», relata.

També opina el mateix la Carolina, de 25 anys i de l’Escala, que ara s’està traient el carnet. «Fa una setmana vaig fer l’examen teòric, que he aprovat, i ara em trauré el pràctic. Espero tenir el carnet aviat», detalla. Tanmateix, explica que ha tardat tant de temps perquè li semblava que no era una prioritat, però que ara creu que se l’ha de treure. «Fins ara anava passant sense el carnet. Em vaig centrar més en els estudis, després en trobar feina, però al final em vaig adonar que amb el carnet seria més lliure. I, tot i que no el necessito per anar a treballar, per exemple, perquè hi vaig caminant, vull tenir el permís de circulació. Sempre va bé».

Deixar passar el temps

Tampoc té encara el carnet, però ara comença a estudiar per fer l’examen teòric, en Pau, de 23 anys i de Figueres. Ell explica que és conscient de la llibertat que li ofereix tenir el permís de conduir, però que ho havia anat deixant i deixant, fins que ara s’hi ha tornat a posar. «Precisament, quan va arribar la pandèmia havia començat a estudiar pel teòric. Com que tot es va parar de cop, ho vaig deixar. Ara m’he dit: “Vinga, treu-te’l”, i aquest estiu espero fer-ho», explica. I és que en Pau també detalla que, tot i que per moure’s per Figueres no el troba necessari, sí que creu que ho és per sortir fora, per anar a estudiar, a treballar o a conèixer territori. «Per anar per Figueres no hi ha problema, a peu arribes a tots els llocs. El problema és quan vols sortir de la ciutat. Per anar a algun poble hi ha busos, però els horaris són molt pobres. I per anar a Girona, per exemple, hi ha el tren, però sempre van tard, hi ha problemes...».

Comparteix aquest problema la Mariona, de 24 anys i de Figueres. Ella explica que quan anava a la universitat, els retards dels trens li va comportar maldecaps. «Jo anava a la UdG. A vegades em portava uns col·legues, però moltes altres, normalment, anava en tren, i era un caos. No anaven a l’hora, reclamaves i no et feien cas... I per culpa d’això més d’una vegada vaig arribar tard a classe...», detalla. Per aquest motiu, se’l va acabar traient. «Ara que el tinc, me n’alegro. Els últims anys que anava a la universitat, com que ja tenia el carnet, era més pràctic. I després per quedar amb els amics també anava millor. A més, en aquell moment, a la meva colla només jo tenia el carnet i em tocava fer de conductora sempre. Però almenys visitàvem llocs», explica entre riures.

En qualsevol cas, sembla que treure’s el permís de conduir costa. Treure’s el carnet o no treure’s el carnet, aquesta és la qüestió. A les grans ciutats, com per exemple Barcelona, ja fa temps que molta gent defuig de treure’s el carnet, amb el transport públic va fent. Sembla que aquí també està arribant aquesta moda. Tot i això, també queda demostrat que el carnet dona llibertat, i per això sembla que, tard o d’hora, tothom se l’acaba traient, o té intenció de treure-se’l. Mai no és tard.