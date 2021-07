L’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies ha proposat als municipis del seu entorn sol·licitar l’increment i la millora del servei de transport públic i la mobilitat sostenible, demanda que consisteix, principalment, en un augment de freqüència en l’aturada dels trens de mitjana distància a l’estació. També es demana la incorporació d’un servei complementari de transport públic mitjançant autobús que enllaci aquesta estació amb els pobles que donin suport a la proposta.

La moció, que ja ha estat aprovada pel ple de l’Ajuntament de Viladamat, exposa que, «una vegada recollides les adhesions dels ajuntaments interessats, es traslladarà la proposta al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) per tal de que la validin i realitzin les inversions necessàries per habilitar l’estació de Camallera per l’aturada dels trens de mitjana distància». La mateixa moció s’ha fet arribar, també, a l’Escala, Bàscara, Vilopriu, Garrigoles, Ventalló, Vilaür, Pontós, Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia.

L’alcalde de Camallera, Esteve Gironès, indica que els Pressupostos Generals de l’Estat han inclòs una partida de 100.000 euros per a l’ampliació de les andanes perquè tinguin 200 metres de llargada. «Toca pressionar, perquè ara també estem fent el nou POUM (planejament urbanístic municipal) i tenim projectat un nou pàrquing al costat de l’estació de trens», apunta el mateix alcalde de Saus, Camallera i Llampaies.