La brigada municipal ha hagut de recol·lectar diverses vegades les pilones de fusta que fa poques setmanes es van instal·lar als accessos de l’aparcament provisional del barri del Poblenou, a tocar dels habitatges de Sant Josep de Figueres.

L’Ajuntament va col·locar les pilones per evitar la circulació de vehicles per damunt de la vorera de l’avinguda Fages de Climent, un fet molt habitual i que ha aixecat les queixes dels veïns pel perill que suposa per als vianants.

La setmana passada, uns desconeguts van tornar a abatre dues d’aquestes pilones, amb la qual cosa la problemàtica del trànsit irregular s’ha repetit novament. Sense aquest impediment físic, algunes persones aprofiten l’entrada del primer edifici de l’avinguda per transitar per la vorera amb el seu vehicle, un fet que també ha suposat l’abatiment d’un senyal que alerta sobre la condició de passeig urbà que té aquest indret.

L’aparcament en qüestió aprofita el solar on, inicialment, la Fundació Salut Empordà havia de construir un nou centre residencial de caire geriàtric i que es va descartar temps enrere. L’entrada a l’aparcament està ben senyalitzada des del carrer Ponent.

Els veïns de la zona també lamenten que «aquest solar s’hagi convertit en un abocador de deixalles i escombraries» i reclamen «una campanya de civisme al barri per tenir-lo en millors condicions».