Amb la voluntat de fer que Figueres sigui un punt de referència, el consistori ha presentat una estratègia que ha estudiat les necessitats reals del turisme figuerenc. «Volem ser un punt de visita obligada per a tots els turistes que visitin l'entorn», ha explicat l'alcaldessa Agnès Lladó durant la presentació del pla. En aquesta línia, Lladó també ha destacat que «Figueres és un destí turístic de primer nivell, i està preparada per rebre els visitants. Aquesta és la feina que hem fet durant aquests dos anys».

Per aquest motiu, s'han ideat una sèrie d'accions per promoure les visites turístiques, totes elles treballades amb el sector públic i privat per crear sinergies. Les propostes que més destaquen són la creació de la marca "Figueres", amb bosses de roba o eslògans com "Figueres, la ciutat de l'Empordà", així com les rutes que durant aquest estiu es faran a la ciutat: la ruta Dalí, la ruta Sant Pere ens obre les portes, o les Rutes enogastronòmiques, una de les novetats d'enguany. Una de les propostes que també destaca aquest estiu és la campanya "Dalí de Figueres", que ha plantat 10 figures a format real de Salvador Dalí a diversos punts de la ciutat, que il·lumina Figueres a les nits amb projeccions de diverses obres del geni figuerenc, i que permet gaudir de les shopping night cada dijous.

Turisme accessible

Per tal de poder fer arribar a tothom la ciutat de Figueres, el consistori ha treballat també per crear un turisme accessible. Per aquest motiu, s'han millorat els nivells d'accessibilitat, i s'han creat iniciatives com la instal·lació d'un bucle magnètic a l'Oficina de Turisme per facilitar la comprensió auditiva, o també un servei d'interpretació en llengua de signes per a les rutes turístiques de la ciutat. En aquest sentit, Alfons Martínez, regidor de Turisme, ha destacat que la feina feta, a part de promocionar la ciutat, ha permès crear una transversalitat. «El turisme ha de ser accessible al màxim, i hem de posar tots els mitjans per fer-ho possible. S'ha pogut fer i ens hem de sentir satisfets», ha explicat.

Tanmateix, l'ajuntament destaca que enguany s'ha posat molt èmfasi en la digitalització de la ciutat, i s'han creat, entre d'altres, un nou vídeo turístic, una nova pàgina web de turisme de Figueres i una agenda cultural de ciutat.

Obrir Figueres al màxim

Per tal d'obrir al màxim Figueres, també s'ha promocionat la ciutat com a destí turístic dins la xarxa ferroviària estatal, gràcies a un conveni amb ADIF, i l'adhesió a l'Associació "Red de ciudades AVE"

Així mateix, pel 2022 s'està treballant per l'organització de presstrips i famtrips, un instrument de promoció directa i eficaç per donar a conèixer sobre el terreny els atractius de Catalunya. Finalment, també s'està treballant en la creació del "Figueres Convention Bureau", que convertiria la ciutat en una destinació de congressos, seminaris i jornades.