César Barrenechea (Valladolid, 1955) és el president dels Amics del Castell de Sant Ferran des de fa quatre anys, quan va substituir Antonio Herrera. Empleat jubilat de banca i exàrbitre de futbol de Primera Divisió. És el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Figueres.

Com li prova la presidència de l’entitat?

Ostento aquest càrrec amb la mateixa il·lusió del primer dia, però les circumstàncies no ens han ajudat prou per fer tot allò que volíem fer. Pensi que l’última conferència amb públic va ser feta el 6 de març del 2019 amb Narcís Bartrina. Tot just fa poc, vam poder celebrar una exposició artística i no va poder venir gaire gent.

Quants associats són a hores d’ara?

En total, 424 persones. Com passa a totes les entitats, i no només a Figueres, la majoria són gent gran. Malauradament, hem patit baixes que lamentem molt i les altes arriben amb comptagotes. Hem de treballar per atraure la gent jove i fer-la pujar a la fortalesa. Per això vam crear el Premi de Recerca de Batxillerat i, amb la mateixa intenció, hem incorporat Joel González, el nostre campió olímpic, a la junta. Treballarem amb els joves i amb els més petits per donar a conèixer el castell. Amb el Consell Esportiu ja vam organitzar, quan era possible, una activitats amb mig miler de nens i nenes. Volem repetir-ho.

Dissabte van celebrar l’assemblea que tenien pendent del 2020 i, a final d’any, tocaria renovar la junta. Té intenció de continuar en el càrrec?

Cert, hem fet l’assemblea presencial quan ha estat possible després del llarg parèntesi provocat per la pandèmia. Un parèntesi que ens ha impedit fer moltes coses, que ha trencat les activitats de convivència que teníem. Com que tenim coses pendents, no em desagradaria continuar, la veritat. M’estimo molt el castell i els companys i companyes de la junta són fabulosos, se l’estimen tant o més que jo.

Qui pugi ara a la fortalesa veurà grans canvis, el Consorci no ha perdut el temps.

El ministeri ha fet grans inversions de restauració i rehabilitació, aquests darrers temps. Tothom pot veure que el baluard de Sant Narcís, volat durant la guerra civil, ofereix ara una imatge espectacular i donarà una nova empenta a les visites que pot fer la gent. El castell de Sant Ferran ens l’hem de creure entre tots, és un gran actiu de Figueres.