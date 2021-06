Les platges de Roses estan a punt per als banyistes. Els operaris de Rosersa han retirat les teles protectores de la sorra i han instal·lat les noves passeres, dutxes i rentapeus. Les teles es posen a la tardor per minimitzar els efectes dels forts temporals que afecten el passeig marítim i a l’avinguda de Rhode, però es retiren el juny.

Les passeres que s’han col·locat tenen la funció de facilitar l’accessibilitat a les platges i estan situades estratègicament al costat de dutxes o rentapeus. En aquesta ocasió, s’han instal·lat dues passeres més de formigó a la platja del Rastrell, les quals, segons els tècnics, requereixen de molt menys manteniment que les de fusta.

Rosersa ha informat que, per a aquesta campanya estival, s’han adquirit i instal·lat cinc nous pous drenats i bases per a dutxes i rentapeus prefabricats de formigó, que s’han col·locat a diverses platges. Aquesta mesura pretén evitar les escorrenties i basses de l’aigua de les dutxes i les rentapeus. De fet, durant l’estiu es fan diverses inspeccions i treballs de manteniment per tal d’evitar incidències.

Feines de manteniment

La preparació de les platges es completa a Roses amb la instal·lació de la senyalització. Altres feines de manteniment fetes entre les platges i el passeig marítim han consistit en el següent: reparació de peces trencades a paviments i murets al llarg del passeig marítim; repintat amb lasur d’un tram de muret separador de fusta a Santa Margarida; substitució d’un tram del banc de fusta corregut de la plaça de les Botxes, i reparació del banc de fusta corregut entre la plaça de les Botxes i la riera de la Trencada.