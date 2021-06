Membres dels equips tècnic i polític de l’Ajuntament de Roses integren una comissió de seguiment de les noves mesures d’accessibilitat que s’aplicaran a partir del proper 15 de juliol al Parc Natural del Cap de Creus. Aquesta taula de treball, que s'ha constituït aquest dimarts, 29 de juny i que es reunirà setmanalment, preveu la participació de representants dels Parc Natural. Les diferents àrees municipals fixaran les accions i adaptacions a implementar d’acord amb les necessitats que el nou pla de mobilitat pugui requerir al llarg de l’estiu.

D’acord amb la regulació aprovada la setmana passada pel consistori rosinc, l’accés al Parc Natural del Cap de Creus quedarà limitat entre el 15 de juliol i el 31 d’agost, de 10.30 a 16.30 h tots els dies de la setmana, als vehicles de 4 rodes o superiors. El tancament es realitzarà mitjançant una barrera física "permeable" que se situarà a la carretera de cala Montjoi, a l’alçada del mirador de Punta Falconera.

Amb l’objectiu de coordinar les noves mesures de la manera més transversal possible i atenent totes les necessitats que la població ha d’atendre durant l’estiu en matèries que van des de la seguretat ciutadana fins a la informació o atenció turístiques, aquest matí s’ha constituït una comissió de seguiment que resoldrà totes les qüestions relatives a la implantació de la nova mobilitat acordada. Per assolir aquest ampli abast, la comissió està integrada per la pròpia Alcaldia i pels departaments de Medi Ambient, d’Infraestructures i Serveis, de Seguretat Ciutadana, de Turisme i de Promoció Econòmica.

L’objectiu és abordar de manera conjunta i amb la implicació dels diferents àmbits la presa de decisions o les possibles adaptacions a realitzar al llarg de l’estiu, així com facilitar una valoració continuada de l’efectivitat i resultats que aportin les noves mesures. Aspectes que aniran des de l’establiment dels recursos tant materials com personals necessaris o els punts de senyalització i control de la nova regulació a instal·lar, a com es gestionaran les incidència o quines han de ser les vies i materials de difusió de les noves condicions d’accessibilitat entre ciutadania i visitants, són alguns dels temes que es tractaran i consensuaran entre els integrants de la taula de treball de manera continuada al llarg de tot el procés.

Seguretat i protecció mediambiental

Les noves mesures són fruit de la necessitat de limitar temporalment durant l’època estival l’accés motoritzat als vehicles de 4 rodes i superiors, atès que les reiterades situacions de gran saturació produïdes cada estiu provoquen una pressió sobre el medi que no és compatible amb els objectius de protecció del parc natural. Al mateix temps, aquesta saturació pot representar un risc potencial als usuaris en cas d’episodis o emergències que requereixin activar protocols de protecció civil. La nova accessibilitat compta amb el vist i plau del Parc Natural del Cap de Creus.