Com cada any Protecció Civil posa en marxa el visor de platges. Des del passat dissabte 19 de juny està operatiu aquest servei on es pot consultar en temps real quina bandera oneja a cada platja, si s’ha arribat al màxim de l’aforament permès, si hi ha meduses, les condicions de l’aigua i els serveis dels quals disposa la platja, entre d’altres informacions.

El visor de platges és una eina molt útil i que sol tenir molt bona acollida pels usuaris dels mitjans que l’inclouen. Cal recordar que treballa amb dades obertes i és totalment gratuït.