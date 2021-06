La Sala Municipal de Castelló d'Empúries ha acollit aquest matí de dilluns a les 11.30 h l’acte de presentació del procés participatiu que convoca l’Ajuntament per a escollir de la mà dels veïns i veïnes el millor projecte per a la Sala Municipal.

Durant el mes de setembre de 2020 el consistori va obrir a concurs la redacció del projecte i la direcció d’obres per a la rehabilitació de la Sala Municipal amb la finalitat de destinar-la a usos turístics, culturals i veïnals. D’aquell concurs en van sorgir una quarantena de propostes que després de l’anàlisi i el filtratge efectuat per part d’un jurat especialitzat han resultat finalistes tres projectes d’arquitectura: 3 AL DESCOBERT, ESCENES i PÀTINA.

En aquest sentit, del 28 de juny al 16 de juliol els veïns i veïnes podran opinar sobre quin d’aquests tres projectes finalistes els agrada més a través del web www.tutrieslasalamunicipal.cat o als punts de votació telemàtica habilitats a la Sala Municipal, a l’OMAC Empuriabrava, a la Biblioteca Municipal, al Centre Emprèn i a l’Espai Jove “el Centro”.

Salvi Güell, alcalde de Castelló d’Empúries, anima la població a dir-hi la seva i explica que “la Sala Municipal és un equipament emblemàtic del nostre municipi i volem que la població ens ajudi a escollir el millor projecte per a aquest equipament”. Anna Massot, regidora de Participació Ciutadana, ha afegit que “estem molt contents d’engegar un nou procés participatiu, aquesta vegada per portar a terme una obra tan important per al municipi. Des de l’inici de la legislatura una de les nostres prioritats era ampliar la participació ciutadana a través de les consultes i hem cregut que la rehabilitació de la Sala Municipal és un projecte cabdal que requereix conèixer l’opinió de la ciutadania”.

A la consulta hi poden prendre part les persones majors de 16 anys empadronades a Castelló d’Empúries, i durant el període de votació els tres projectes finalistes s’exposaran a la Sala Municipal (dilluns, dimecres i divendres de 09 a 13 h; dimarts i dijous, de 16 a 20 h; i el 3 de juliol, de 09 a 13 h i de 16 a 18 h) perquè tots els veïns i veïnes en puguin consultar els detalls.

Per a dubtes o consultes sobre els projectes també podeu demanar cita prèvia a participacio@castello.cat o al 97 225 04 26.

Concurs de projectes de la Sala Municipal

L’Ajuntament va aprovar les bases del concurs de projectes d’arquitectura per a la rehabilitació de la Sala Municipal amb l’objectiu de destinar-la a usos culturals. Es tracta de l’antiga església del convent de Sant Domènec del s. XVI-XVII que durant la segona república es va adequar com a sala de festes de la vila. Posteriorment, als anys 1980, es va realitzar una altra rehabilitació també com a sala municipal. Ara, l’Ajuntament vol convertir-la en una sala amb les característiques idònies per acollir funcions de teatre, petits concerts i conferències, entre d’altres. L’obra representa una millora important per al municipi, ja que ara mateix no es disposa d’un espai amb l’equipament necessari per desenvolupar-hi aquest tipus d’activitats. És amb aquest objectiu doncs, que es porta a terme un concurs de projectes amb intervenció de jurat, amb la finalitat de seleccionar la proposta arquitectònica que, per la seva qualitat, valors tècnics, funcionals, arquitectònics, culturals i mediambientals, sigui considerada la millor i més adequada per a un equipament d’aquestes característiques.

El jurat ha seleccionat les que ha considerat les tres millors idees de projecte que es portaran a votació popular per conèixer l’opinió del poble. L’equip de la proposta guanyadora durà a terme la redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció d’obres per a la rehabilitació de la Sala Municipal.

Desenvolupament del concurs

Per participar i accedir al concurs els licitadors autors del projecte i director de l’obra havien de ser arquitectes col·legiats. El termini de presentació d’ofertes va acabar el passat 21 de setembre. Aquells que van ser admesos van disposar fins al 20 d’octubre per presentar la seva proposta.

El concurs s’ha dividit en dues fases. En la primera es va portar a terme la selecció dels cinc equips que van passar a la segona fase i que van haver de presentar un avantprojecte. D’aquests, el jurat n’ha escollit tres que són els que avui s’exposen a la Sala Municipal, en el marc del programa de participació ciutadana de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per tal de conèixer l’opinió del poble.

Aquell avantprojecte que acumuli una major puntuació global serà el projecte guanyador. El pressupost total del concurs és de 111.847, 56 €