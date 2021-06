El passat diumenge 20 de juny va finalitzar el període de recollida de propostes ciutadanes de la nova convocatòria de Pressupostos Participatius impulsada pel Departament d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Roses. I ho va fer amb l’entrega per part dels veïns i veïnes de 258 projectes a través del web tudecideixes.cat.

Com en les altres edicions, en aquesta ocasió el consistori posa a disposició de la ciutadania una partida de 300.000€ del pressupost municipal del 2022 per a decidir a quins projectes els volen destinar; i l’equip de govern es compromet a integrar les propostes més votades per la població major de 16 anys.

Marc Danés, regidor d’Economia i Hisenda, agraeix la implicació de tots els veïns i veïnes que han presentat les seves propostes i assegura que “malgrat l’excepcionalitat del moment que vivim a causa de la pandèmia no ens deixa de sorprendre la voluntat i la predisposició que tenen els nostres ciutadans per a participar activament en la construcció del nostre municipi”.

Valoració tècnica de les propostes, convocatòria d’un fòrum ciutadà i votació fina

Ara, un cop tancat el període de recollida, les 258 propostes presentades seran valorades i quantificades pels serveis tècnics municipals. Així, totes aquelles que compleixin els requisits i no superin el pressupost fixat passaran a la següent fase.

Posteriorment, el 23 de setembre, els ciutadans i ciutadanes seran cridats a prendre part del Fòrum Ciutadà de Priorització, una sessió participativa oberta a tots els veïns i veïnes en la qual els assistents hauran de seleccionar un nombre determinat de projectes que seran els que finalment se sotmetran a votació popular.

Les propostes finalistes seran sotmeses a votació ciutadana, on hi podran participar totes aquelles persones empadronades a Roses majors de 16 anys. La votació tindrà lloc del 14 al 22 d’octubre.