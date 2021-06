Capmany honra els habitants de tercera edat del poble amb un cap de setmana destinat a la gent gran. Des de l'Ajuntament de Capmany, s'han organitzat diverses activitats des de dissabte 26.

El tret de sortida va ser dissabte al matí amb una caminada per les vinyes de la zona, amb prop de 50 assistents, una pràctica molt habitual entre els habitants del poble. Aquest recorregut va finalitzar a la plaça Major, on el consistori va organitzar un aperitiu pels capmanyencs, respectant les mesures actuals imposades per la pandèmia. Durant la jornada, la gent gran va rebre un obsequi commemoratiu que consistia en una tassa amb una fotografia artística del poble i un ram de flors.

Per diumenge 27 de juny, Capmany ha organitzat un acte musical que es durà a terme a les 18 h de la tarda. «Festa major» és un espectacle obert al públic que recorre la discografia del grup català La Trinca.