Vilanova de la Muga ha acollit avui més de quaranta pintors, participants de la primera edició de l'Urban Sketchers, una iniciativa que animava als gironins a la pintura a plasmar sobre paper diferents indrets de la seva vil·la i el seu entorn. Aquesta activitat forma part del calendari d'activitats organitzada per l'Àrea de Cultura de Peralada, en la qual, aquest cop, hi ha col·laborat també el col·lectiu Girona Urban Sketchers.

En aquesta primera edició, els pintors que han pintat l'entorn de Vilanova de la Muga, han tingut l'opotunitat de dibuixar i pintar espais com l'església de Santa Eulàlia, amb les seves pintures murals romàniques, la reclosa del Compte i el Rec del Molí o la muralla medieval del municipi.

Aquesta pràctica s'ha dut a terme a diversos pobles gironins, tots orquestrats pel grup Urban Sketchers, un col·lectiu internacional d'artistes distribuïts per tot el món, tant professionals com aficionats, que fomenta la pràctica del dibuix realitzat in situ, a través de l'observació.