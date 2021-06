El grup social Once, a Figueres, participarà del 28 al 30 de juny en la World Blindness Summit Madrid 2021, una cimera mundial de la ceguesa, organitzada per l‘Once i promoguda per la Unió Mundial de Cegs i el Consell Internacional d’Educació de persones amb discapacitat visual, amb representació de més de 190 països.

L’objectiu és «aconseguir representar el col·lectiu de persones cegues arreu del món que supera els 250 milions» ha explicat Guillermo Fernández, director de l’agència a Figueres. L’assemblea comptarà amb la participació de més de 1.500 persones i serà una trobada tant virtual com presencial, que servirà per tractar aquelles qüestions que preocupen i ocupen el col·lectiu a l’actualitat, des de l’accés a les condicions bàsiques d’higiene i salut, dels drets, fins a la incorporació a les noves tecnologies. «Des de Figueres es promourà la nostra participació a la cimera i possibilitarem que les persones que vulguin prendre part d’aquest esdeveniment puguin venir a l’agència. Amb les mesures pertinents, farem un seguiment grupal de les sessions en línia.

Fernández destaca com, a l’igual que la resta del món, l’Once s’ha hagut d’adaptar a les conseqüències de la pandèmia i «buscar el camí alternatiu a través de la tecnologia, lluitant contra la bretxa digital. Tenim un col·lectiu de persones afiliades amb discapacitat visual i amb un nombre majoritari de gent gran, però gràcies a l’atenció i el treball del nostres professionals tècnics en tecnologia, hem anat salvant aquesta bretxa per gaudir d’una alternativa de qualitat i amb condicions».

El l'àmbit tecnològic, continuen amb la inèrcia dels darrers mesos i properament sortirà una aplicació mòbil per a tot el col·lectiu d’afiliats que permetrà d’una forma digital més ràpida i eficient, i de forma complementària, la gestió de diversos serveis socials i d’accés a diverses informacions, L’Once també en un click, «que permetrà fer un pas més en aquest pas cap a la modernització del nostre grup».

l setembre es torna amb la programació habitual que inclou activitats setmanals a cada centre Once i també a partir de llavors es reactivara els clubs de la gent gran per donar-los atenció i espai, així com la reactivació de les vacances socials

El director de l’agència figuerenca subratlla que, superats aquests darrers mesos, s’ha aconseguit avançar en el camí de la digitalització, tot i que «afortunadament ja estem en procés de tornar cap a la presencialitat». Aquest juny i juliol els centres Once d’arreu de Catalunya ja estan començant a organitzar activitats presencials dins el marc de les mesures sanitàries. «Estem escalfant motors novament amb l’objectiu que el curs vinent,a partir de setembre, tornem amb il·lusió a les activitats tal com la fèiem abans, tant a nivell d’atenció com d’animació».

En aquest camí cap a la normalitat, el setembre es torna amb la programació habitual que inclou activitats setmanals a cada centre Once i també a partir de llavors es reactivara els clubs de la gent gran per donar-los atenció i espai, així com la reactivació de les vacances socials que es coordinen des del centre de Figueres per les persones que hi volen participar.

L’agència de Figueres, coordina l’activitat de l’organització al territori de l’Alt Empordà i la Garrotxa, i ofereix atenció a 161 persones afiliades. Al mateix temps presenta una plantilla d’agents venedors de 60 treballadors que dimarts passat van celebrar que fa un any van poder tornar al carrer a repartir il·lusió, després de l’aturada per la pandèmia.

Venedors d’il·lusió

El Grup Social Once ha celebrat a Figueres, recentment, l’any del seu retorn al carrer després de la primera etapa del confinament causat per la pandèmia. «Aquest 15 de juny fa un any que els nostres venedors i venedores, 2.500 sentinelles de somnis, van tornar la il·lusió als pobles i ciutats de Catalunya. Per primer cop de la fundació de l’Once, no havien estat, durant tres mesos al carrer ». Ho van celebrar dimarts passat amb un acte al quiosc de la pujada del Castell, amb la presència de l’alcaldessa Agnès Lladó , el delegat Guillermo Fernández i el venedor Ángel Pache.