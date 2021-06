Esquerra Republicana ha tornat a reclamar l'obertura dels passos transfronterers que es mantenen tancats a la Catalunya del Nord per ordre de França. Aquest divendres ha estat l'eurodiputat dels republicans Jordi Solé qui ha reclamat que es retorni a la normalitat que hi havia abans de la pandèmia. Solé, que va traslladar la problemàtica a la Comissió Europea en forma de pregunta, lamenta que l'ens encara no hagi respost "onze setmanes després d'haver-la plantejat", tot i que inicialment hi hauria d'haver fet amb sis. Això sí, l'eurodiputat confia que en les properes setmanes hi haurà novetats en aquest sentit i carrega contra França per mantenir el tancament d'aquests passos.

Solé s'ha interessat pel problema i aquest divendres ha visitat el Coll de Banyuls on fa poques setmanes alcaldes i ciutadans dels dos costats de la frontera es van manifestar en contra de la col•locació de pedres que impedeixen el pas.

" Volem garanties que aquest tancament dels passos fronterers realment són fets en conformitat amb el codi de fronteres de la Unió Europea i de l'espai Schengen, perquè s’està limitant la lliure circulació, que és una llibertat essencial de la UE", ha remarcat l'eurodiputat. Solé ha criticat que les autoritats locals no hagin rebut més informació sobre els motius del tancament i sobre quan s’hi pensa posar fi. "Entenem que certes situacions excepcionals, com va ser la pandèmia, puguin justificar el restabliment de controls a les fronteres; però, en cap cas, una mesura tan dràstica com un tall de fronteres", ha reblat.

Cal tenir en compte que França va decretar el tancament de les fronteres i, malgrat que en alguns llocs s'ha reobert com a Costoja, d'altres es mantenen tancats. El motiu, diu l'executiu de Macron, és el control de tràfic de persones, drogues i la lluita antiterrorista, uns arguments que no comparteixen els alcaldes de la zona transfronterera.