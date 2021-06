L’Ajuntament de Llers ha acordat, en la Junta de Govern Local, aprovar definitivament el Projecte de restauració de barraques de pedra seca al Pla Vinyers de la Garriga d’Empordà.

L’Ajuntament llersenc va aconseguir una subvenció de 15.000 euros, a principis d’aquest any, per a la restauració de vuit barraques de pedra seca declarades Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), en el marc de les Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022 de la Generalitat de Catalunya. El projecte neix com a primera fase d’un procés de treball i manteniment de la totalitat de BCIL de Llers, així com de divulgació patrimonial d’aquest important tresor arquitectònic.