El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha atorgat el Premi Empordà 2020 i 2021 als professionals sanitaris de la comarca, aquest dimarts 22 de juny. La comissió guardona la Fundació Salut Empordà com entitat que engloba tot tipus de personal: metges, infermers, zeladors, personal d’ambulàncies, personal de neteja o personal d’administració que «han estat a primera línia els mesos de confinament de la comarca, a causa de la Covid-19».

Es dona el cas que cap ajuntament va fer cap proposta i la comissió va convenir homenatjar la fundació. Durant l’entrega del premi, la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez, ha destacat la tasca feta durant la pandèmia: «Les empordaneses i empordanesos agraïm als sanitaris, la feina que han fet i estan fent durant la crisi sanitària de la Covid-19. Una pandèmia que encara és present i que sense dubte continuarà afectant de formes molt diverses, perquè aquesta pandèmia ho ha tacat tot i en patirem les conseqüències durant molt de temps».

Martínez també ha fet èmfasi en el treball conjunt que hauran de fer totes les administracions «per pal·liar la greu crisi econòmica, social i emocional que ens ha deixat la pandèmia». El vicepresident Josep Maria Bernils ha fet un breu repàs de la història de la Fundació Salut Empordà i l’Hospital i com ha estat lligada, des dels seus inicis fa més de 700 anys, als empordanesos.

Ha recollit la distinció el director gerent de la fundació amb tres professionals la institució. El director gerent Martí Masferrer, durant la seva intervenció va fer referència a la vida, la mort i el dolor. «Hi ha dolor immens en la família que perd una persona estimada, sense acomiadar-la. Hi ha un dolor immens quan uns ulls et miren del darrere d’una mascareta i tu saps que allò no anirà bé», va dir.

La Fundació Salut Empordà és una entitat sense ànim de lucre amb més de 700 anys d’història, ubicada a la ciutat de Figueres. Gestiona tres nivells assistencials: l’Hospital de Figueres (atenció especialitzada), el Centre Sociosanitari Bernat Jaume (atenció sociosanitària) i l’ABS l’Escala (atenció primària). Recentment, ha incorporat la Clínica Santa Creu de Figueres, que ofereix atenció al client privat i a mútues.

La Fundació compta amb més de 900 professionals i amb un pressupost aproximat de 60 milions d’euros. Té com a missió ser un agent de salut i benestar per atendre les necessitats de la població de l’Alt Empordà.

Un premi renovat

L’Àrea de cultura del consell comarcal atorga aquest premi des de l’any 1994 tot i que l’any 2015 va reformular la proposta per convertir-la en el que és avui dia. El reglament d’honors i distincions determina que el guardó ha de recaure en «persones i entitats destacades pels seus mèrits rellevants, per l’excel·lència de la seva obra i per les seves activitats en benefici de la comunitat i en la defensa dels valors cívics».

La voluntat d’aquest guardó és «fer conèixer, a difondre i a fer perdurar el seu treball i la seva obra en la memòria col·lectiva del territori i, així, esdevenir exemple i estímul que cal seguir per a les futures generacions de ciutadans», detalla el reglament.

Un altre dels aspectes que va canviar va ser la data del lliurament. Si fins a l’any 2015 es feia en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres, a partir del 2018 es va acordar celebrar-ho el 21 de juny (o en una data pròxima). El motiu és que el 21 de juny de 1267 el rei Jaume I va atorgar la Carta Pobla a Figueres, un fet transcendental per a la història de la ciutat i de la comarca i el primer acord que la portaria a esdevenir segles més tard la capital de l’Alt Empordà.

El premi consisteix en una escultura dissenyada per l’empordanesa Mercè Riba.