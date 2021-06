L'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, ha assegurat a la sortida de la presó del Puig de les Basses de Figueres que els indults són un "pas endavant" però ha avisat que cal fer "molts passos més". "És un primer pas que obre la porta a fer les coses des de la política i no la judicialització", ha dit. Però ha afegit: "No hem d'oblidar que avui només sortim nou persones, n'hi ha moltes d'exiliades i encausades". Bassa, a més, ha recordat que el dia 29 haurà de comparèixer davant del Tribunal de Comptes, un tribunal que ha qualificat "d'ignomínia". "No som on som perquè hi diguin sinó perquè queda molt per fer", ha insistit.

L'exconsellera també ha dit que els indults haurien d'haver arribar "molt abans" i que, tot i que els celebra, no signifiquen el final de res. "Els nostres ideals són els mateixos. Fins ben aviat al carrer!", ha dit als centenars d'assistents.