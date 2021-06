Les 193 vaques i els 80 vedells de la família Fontdecaba ja pasturen des de fa uns dies a Llanars després d’haver recorregut, un any més, uns vuitanta quilòmetres pels camins ramaders des d’Avinyonet de Puigventós fins al Ripollès. És l’únic ramat que encara fa la transhumància a l’Empordà seguint la forma tradicional, és a dir, fent a peu els camins. Com els darrers, el tercer dia s’han tornat a trobar amb el mateix entrebanc: la impossibilitat de seguir el camí en el tram del coll de les Falgueres, dalt del Comanegra. «Són uns cinquanta metres, però hi ha molt pendent, amb moltes roques, impossible pujar-hi amb les vaques», explica el ramader. Enguany, però, des del departament d’Agricultura a Girona s’han interessat per solucionar-ho.

Les grans roques i el pendent d’uns pocs metres els han tornat a obligar a fer «una volta terrible» perdent tot un matí i veient-se obligats a passar per terres franceses i amb moltes exigències burocràtiques. Segons el ramader, si s’arrangés aquest petit tram, podrien allargar més quilòmetres el tercer dia, no haurien de passar per França i escurçarien la quarta i darrera jornada. A banda d’això, enguany el camí s’ha fet sense problemes malgrat que tres vaques es van perdre a França –van tornar soles més tard a Rocabruna– i amb la companyia de catorze persones, vuit de les quals eren sempre fixes. Fontdecaba admet que els boscos del camí els van trobar en bones condicions.