El nacionalisme, com tots els nacionalismes que han arrasat Europa, és una maquinària corrupta i insaciable de destrucció de la democràcia i del marc de convivència. En aquest sentit, els líders del separatisme català no deceben quan durant anys han estat omplint-se les seves butxaques amb diners públics i enverinat la convivència a Catalunya per acabar donant un cop a la democràcia el 2017 i fer saltar pels aires la pau social. Què es podia esperar del separatisme nacionalista?

Els líders separatistes varen ser jutjats pel seu paper en el frustrat intent de secessió i nou dels dotze dirigents processats van ser declarats culpables pels delictes de sedició i malversació de fons públics.

Per al partit socialista de Sánchez i Illa, que els líders separatistes no es penedeixin dels seus delictes, no demanin perdó, amenacin de tornar-ho a fer i, a més, presumeixin d’humiliar la nostra democràcia, és motiu de premi i privilegis.

Oriol Junqueras diu que l’indult és un triomf perquè demostra la feblesa de l’Estat, Jordi Cuixart que són el preludi de la derrota d’Espanya; tots dos s’equivoquen. Confonen la feblesa, la derrota i l’ànsia de poder de Pedro Sánchez amb Espanya. Els indults són la mostra de com el PSOE de Sánchez manca de principis i moral i el seu únic objectiu és aferrar-se al poder a costa del que sigui.

Som molts els catalans que volem posar fi al procés, que volem recuperar la convivència i aconseguir que Catalunya sigui una comunitat pròspera on emprendre i desenvolupar el nostre projecte de vida, però aquest futur no passa per la concessió d’indults.

Van ser i són els líders independentistes els que van trencar la convivència, els que van trencar el marc democràtic, els que es van saltar les lleis, els que van dividir a la societat, els que assenyalen i persegueixen els dissidents, els que busquen afeblir les institucions democràtiques. Són aquests líders separatistes els únics responsables d’haver fracturat la societat catalana, són responsables d’haver-se saltat les lleis i intentat polvoritzar la democràcia.

Indultar els polítics independentistes que amenacen de tornar-ho a fer és una anomalia democràtica i un insult al sistema judicial en violar la separació de poders.

Els indults suposen, de facto, tornar a abandonar, a silenciar i menystenir als milers de catalans que respectem la llei, la convivència i el marc democràtic.

Els indults són una bufetada als ciutadans constitucionalistes que sofreixen cada dia els atacs del separatisme per part d’un govern que fa anys que abandona als catalans.