La Fundació Altem, amb seu a Figueres, vol fer un pas endavant en la descentralització dels seus serveis i ha iniciat converses amb diferents ajuntaments de la comarca per negociar la cessió de locals que es converteixin en futurs centres de dia.

D’aquesta manera es vol evitar els desplaçaments dels usuaris, persones amb discapacitat intel·lectual, per tal de millorar la seva qualitat de vida. Manuel Toro, president de la Fundació ha explicat que «tots els dies s’han de desplaçar fins a l’Altem i això no deixa de ser una pesadesa per totes aquestes persones». Per aquest motiu «hem iniciat entrevistes amb ajuntaments, volem aconseguir locals i pisos on desenvolupar les activitats de centre de dia o residència per les persones que són del propi municipi». Segons indica «han acollit amb enorme interès la proposta i en els propers mesos esperem tenir algun fruit i crear aquest tipus d’antenes a diferents municipis com Llançà, Roses o l’Escala, en benefici de les persones usuàries d’Altem».

Si s’aconsegueix tenir centres de dies deslocalitzats, es podrà evitar aquests desplaçaments: «un o dos autobusos diaris els podem estalviar» assegura Manuel Toro. «L’objectiu és poder-nos obrir cap al territori. En aquests centres de dia tindríem les persones necessàries per atendre els usuaris i poder fer les activitats i evitant les incomoditats que es generen per exemple a l’hivern, quan a primera hora del matí fa fred i s’han de desplaçar tots a Figueres».

Recuperant la «normalitat»

Després d’una època «de molta impotència, amb moments de patiment i angúnia» durant la pandèmia, la Fundació continua amb totes les seves activitats i manté actius els serveis que presta de bugaderia, cuina i neteja a l’Alt Empordà. «Ens hem sortit prou bé, ara estan tots vacunats tant els professionals com els usuaris». L’objectiu de la fundació és donar servei a la comarca de l’Alt Empordà per promoure la inserció, la qualitat de vida i la capacitació laboral d’aquestes persones. I ho fan amb una qualitat de serveis que els ha permès ser referents. «Volem que es vegin com una oportunitat el fet de poder gaudir d’aquests serveis que es presten amb gran professionalitat, com sempre diem volem una oportunitat».

Entre els seus camps d’acció, destaca el de càtering i serveis de menjador a escoles i centres: «des d’Altem surten dinars i sopars a molts llocs de Figueres i de la comarca; prestem serveis de bugaderia al centre sociosanitari Bernat Jaume i a l’Hospital de Figueres i hi ha metgesses i metges que volen que les seves bates vinguin planxades per Altem, són enormement curosos i fan una feina exquisida, aquests són petits detalls que demostren com es treballa, amb la màxima professionalitat», conclou.

A l’espera de tenir la nova residència

El gran projecte de la Fundació Altem és construir una residència i centre de dia a l’antiga llar d’infants Ramon Reig, a Figueres: «Estem encallats fa temps amb l’Ajuntament per qüestions administratives d’urbanisme» explica el president de la Fundació, Manuel Toro. Ara estan al costat del riu Manol, amb situacions de risc quan plou, amb la qual cosa el trasllat és urgent. «L’ajuntament té tota la voluntat de fer-nos la cessió, i un cop la tinguem, ja tenim el projecte i el finançament a punt per fer la construcció».

Una seixantena de places

Arran de l’augment de l’esperança de vida de la societat, els anys de vida de les persones amb discapacitats, afortunadament, també s’han allargat i ara aquestes persones estudien, treballen i es jubilen. Davant d’aquest canvi, l’entitat Altem va decidir obrir una residència de gent gran amb discapacitats. «Serà una residència de profunds amb 60 places i centre de dia, amb un disseny innovador: no volem que sigui un bloc en que es puguin produir situacions com les que va provocar la pandèmia, sinó que hi hagi unitats separades i enjardinades amb uns centres comuns de serveis». Està previst que inclogui espais per a comunitats de 6 o 8 persones perquè puguin tenir certa intimitat. A més es preveu que la nova residència tingui espais de lleure com una pista d’esports i un hort.

Pressupost

El projecte del nou espai ha estat dissenyat per Estudi3 i té un pressupost d’uns 5 MEUR que l’entitat defineix com a «aproximat i no vinculant». La Fundació Altem fa més de 50 anys que presta serveis d’atenció a persones amb discapacitats. Es tracta d’un referent en el sector quant a gestió i serveis.