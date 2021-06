Els regidors de l’equip de govern de l’Ajuntament de Roses han respost a les inquietuds del jovent del municipi a partir de la gravació de vídeos que es difondran per les xarxes socials municipals. La iniciativa sorgeix a partir de l’aprovació del Pla Local de Joventut i del camí traçat per treballar d’una manera transversal i des de tots els àmbits en l’impuls d’oportunitats i en la millora de la vida del jovent rosinc.

Paral·lelament a l’edició d’aquests vídeos, l’Àrea de Joventut posa en marxa la nova pàgina web del Pla Local de Joventut (www.plalocaljoventut.cat), on s’engloben les diferents àrees que integren l’administració pública i que anirà actualitzant continguts d’interès i on ja es pot consultar el document complet del propi Pla Local de Joventut.

L’objectiu és que esdevingui un web molt dinàmic on el jovent pugui adreçar-se per consultar sobre els temes que més el preocupa, així com participar expressament les seves inquietuds i protestes.

«El Pla Local de Joventut ha de ser participatiu i, a causa de la pandèmia, ho havíem de fer a través de vídeos», explica la regidora de Joventut, Vero Medina (ERC), la qual afegeix que resten «a la disposició del jovent».

L’estudi, redacció i aprovació pel ple municipal del Pla Local de Joventut de Roses ha permès començar a treballar en diferents projectes que volen donar resposta a les problemàtiques i inquietuds expressades pel jovent rosinc al llarg dels debats i dinàmiques de participació fets durant la preparació del mateix. D’aquesta manera, el Pla, partint d’una fotografia real de la situació actual que viu el col·lectiu juvenil, permet desplegar polítiques de joventut coherents, transformadores i reals.

Una d’aquestes accions és la de donar veu als i les joves i vies per fer arribar les seves inquietuds, problemàtiques i propostes, facilitant un diàleg fluid perquè obtinguin el retorn i resposta necessaris per part dels polítics encarregats de cada àrea.

La diversitat de temàtiques tractades mostren la necessitat d’un gran treball transversal que compti amb la implicació de tots els agents que incideixen en el projecte de vida del jovent, ja sigui de manera directe o indirecte. L’objectiu del Pla Local de Joventut és canviar les mirades i incloure elements tan importants com la diversitat, el feminisme o la inclusió social.