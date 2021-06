L’Ajuntament de Palau-saverdera i la Diputació de Girona van celebrar, divendres i dissabte passat, un acte conjunt per homenatjar Martí Inglès i Folch (1862-1928), que va ser diputat provincial i de la Mancomunitat de Catalunya, per haver impulsat la construcció de l’escola del municipi a l’edifici que, cent any després, és la seu de l’Ajuntament.