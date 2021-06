Des d’aquesta setmana, el Centre Sociosanitari Bernat Jaume disposa de deu assistents de veu Alexa Echo Show 8 instal·lats a les habitacions dels pacients ingressats i al control d’infermeria de la segona planta. Aquest projecte d’intel·ligència artificial, de l’empresa YASYT Robotics i anomenat RobRoom, té un doble objectiu: millorar la qualitat de vida de les persones ingressades i fer-los un acompanyament, contribuint a evitar la sensació de soledat, manca de comunicació i desànim, i facilitar les tasques dels professionals assistencials. El projecte s’ha implantat ara, després d’una prova pilot i de la formació prèvia del personal d’infermeria.

L’estada en un centre sanitari pot convertir-se en un moment crític a nivell emocional per a molts malalts, una situació que aquest últim any s’ha agreujat per culpa de la pandèmia del coronavirus i la necessitat de prohibir l’accés de visitants i acompanyants. I és en aquest context quan les noves tecnologies, com són aquests assistents de veu, ajuden a trencar l’aïllament d’aquestes persones ingressades. Es tracta de pantalles intel·ligents amb càmera i altaveus integrats que compten amb un assistent virtual capaç de contestar les preguntes dels pacients mitjançant la veu.

La Fundació Salut Empordà ha apostat per implementar primer els assistents virtuals al sociosanitari perquè els pacients d’aquest centre són de llarga estada i la majoria dels quals dependents, però no es descarta en un futur replicar el projecte a l’Hospital de Figueres.

El projecte RobRoom està en contínua evolució per adaptar-se a les necessitats dels usuaris i dels professionals que fan servir l’eina. En aquests moments ofereix set prestacions diferents a l’usuari:

orientació : dona una sèrie de píndoles per ajudar el pacient a sentir-se orientat en el temps i en l’espai

: dona una sèrie de píndoles per ajudar el pacient a sentir-se orientat en el temps i en l’espai seguiment : a partir de preguntes que fa al pacient, recull informacions del seu estat anímic, les registra i les posa a disposició dels professionals

: a partir de preguntes que fa al pacient, recull informacions del seu estat anímic, les registra i les posa a disposició dels professionals comunicació : permet establir contacte telefònic o per videotrucada entre el pacient i els seus familiars i entre el pacient i el personal assistencial

: permet establir contacte telefònic o per videotrucada entre el pacient i els seus familiars i entre el pacient i el personal assistencial promoció de la salut i educació sanitària: ofereix formació per l’usuari i el professional mitjançant vídeos interactius

ofereix formació per l’usuari i el professional mitjançant vídeos interactius entreteniment : posa a disposició del pacient una gran varietat de continguts

: posa a disposició del pacient una gran varietat de continguts espiritual : conté pregàries adaptades a diferents moments del dia

: conté pregàries adaptades a diferents moments del dia relaxació: proporciona sessions per fer diferents exercicis de relaxació i respiratoris

"Els professionals de la geriatria no ens podem quedar al marge de la innovació tecnològica i hem d’aprofitar totes les eines possibles per a millorar la qualitat de vida de les persones. Aquests dispositius poden ajudar a mantenir la memòria, recordant que cal beure aigua o quin dia és, a ser menys dependents, perquè l’usuari podrà trucar el seu familiar sense haver-ho de demanar... Ofereixen diferents aplicacions que poden fer més fàcil l’estada de les persones ingressades al Bernat Jaume, i això es traduirà en més benestar per elles”, afirma la directora d’atenció sociosanitària de la Fundació Salut Empordà, Esther Celda.