Terrades ha preparat una neteja de l'entorn del municipi per contribuir a la cura del medi ambient i sensibilitzar a la població del perill de llençar residus il·legalment a boscos, platges, rius o altres espais. Es tracta d'una iniciativa que forma part de les activitats de la plataforma internacional «Let's Clean Up Europe», a càrrec de la Comissió Europea i recolzada per la Diputació de Barcelona, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de residus, Ecovidrio i Cicloplast, per tal de fomentar un entorn net, sostenible i sense residus, i que ja s'ha dut a terme a diversos llocs tant de Catalunya com d'Europa.

La convocatòria d'aquesta ocasió és al municipi de Terrades, el diumenge 20 de juny a les 8.30 h del matí, amb el punt de sortida a la parada d'autobús de la plaça Major. El recorregut que se seguirà serà les rieres que creuen el municipi i la participació està oberta a tothom.