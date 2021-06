Roses acull, a partir de les 9h de dissabte 19 de juny, la segona marató de vacunació massiva per a la Covid-19, aquest cop, per a persones de 40 a 49 anys, nascuts entre el 1962 i 1981, i majors de 69, nascuts el 1951 o abans. L'espai de vacunació serà el Mercat Cobert, i estarà obert fins les 19h. Només podran rebre la vacuna persones que no hagin rebut ja la primera dosi.

Per acollir-s'hi, caldrà pertànyer a l'ABS on es desenvolupa l'acció, no tenir cap cita programada en cap altre punt vacunal, no haver rebut cap dosi i no haver passat la Covid-19 en els darrers sis mesos. Les persones interessades a vacunar-se sense cita prèvia s'hauran de presentar al punt de vacunació corresponent i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu.

Aquesta iniciativa, impulsada pel Departament de Salut, es va iniciar el passat 12 de juny, amb les vacunacions massives a Roses i l'Escala, i s'allargarà fins al 29 de juny, amb dotze jornades de vacunació sense cita prèvia distribuïdes en set municipis de la Regió Sanitària de Girona: la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Roses, Torroella de Montgrí, Lloret de Mar, l'Escala i Tossa de Mar.

La primera vacunació massiva al municipi rosinc va valorar-se molt positivament, "superant les expectatives" del Department de Salut, amb un total de 792 dosis administrades.