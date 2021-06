Roses va inaugurar, divendres 18 de juny a la tarda, un nou espai expositiu permanent a la Ciutadella de Roses que porta per nom: Aixecant la Pell del Mar. Paco Falcó, una vida lligada a la pesca, la immersió, el turisme i el patrimoni cultural. Amb aquesta sala i la seva exposició permanent, es compleix el desig manifestat per Paco Falcó l’any 2017 quan realitzà la donació d’un total de 240 peces arqueològiques subaquàtiques: que el fons fos posat a l’abast del públic.

La col·lecció inclou objectes com àmfores, ceràmiques, utensilis de pesca i objectes diversos, trobats i conservats pel donant al llarg dels anys i de la seva extensa trajectòria com a bussejador. Les peces daten de diferents etapes històriques, compreses entre el segle IV a.C fins als inicis del segle XX, algunes de les quals tenen la consideració de peces arqueològiques segons informe del Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona i figuren inscrites a l’Inventari General de Béns Mobles de Patrimoni Històric del Departament de Cultura de la Generalitat.

Seguint els acords de la donació acceptada, l’Ajuntament de Roses ha realitzat l’estudi i catalogació del fons i avui culmina aquest procés amb l’obertura del nou espai on s’exposa part del mateix.

Montserrat Mindan, alcaldessa de Roses, ha destacat durant l’acte d’inauguració que "amb l’obertura d’aquest espai, avui culminem una història de més de 50 anys, una experiència vital única i irrepetible, la d’en Paco Falcó i la seva passió pel submarinisme, per l’arqueologia i per Roses, que l’han dut a protagonitzar nombroses descobertes arqueològiques, a participar en recuperacions de la importància del derelicte Triunfante i del Roses II o en el primer Curs d’Arqueologia Subaquàtica a Roses. Gràcies a la seva generositat, a partir d’avui podem gaudir de tota la bellesa i història aquí exposada i admirar una important part de les peces que en Paco ha anat recuperant de manera incansable al llarg de tots aquests anys per a tots nosaltres i per a les generacions futures-."

La mateixa figura del donant -pescador, submarinista i vinculat a les activitats turístiques- han permès també completar els continguts de l’exposició i explicar una part de la història recent de Roses a partir del gran canvi que es produí a la dècada del 1920-1930 amb la introducció del motor a les barques de pesca. Un xoc tecnològic que va imposar la pesca de l’arrossegament i la desaparició de bona part dels arts de pesca tradicional i que comportà també l’arribada d’un gran conjunt de famílies procedents del sud de Catalunya i el País Valencià al municipi. Un segon moment de transformació fou la dècada dels 1960- 1970 amb l’eclosió del turisme, que comportà el desplaçament de l’activitat pesquera cap al turisme.

Pacó Falcó, fill d’una de les famílies de pescadors que arribaren amb les barques de pesca a motor en la dècada de 1920, primer submarinista professional de Roses i que reconvertí el negoci de la pesca i la immersió en una activitat dedicada a l’oci i al turisme, exemplifica clarament aquest procés de transformació. Paral·lelament, la formació del fons arqueològic que ha anat recuperant i conservant durant més de 50 anys, permet fer de fil conductor de la mostra avui inaugurada.

4 espais amb àmfores i utensilis datats des del segle IV aC, maquetes i material divers

L’espai museïtzat es divideix en 4 apartats que s’inicien amb una contextualització de la pesca, la immersió i el turisme a Roses partir de la dècada dels any 20. A continuació, la secció "Paco Falcó, un mar d’històries, un mar de troballes", introdueix la persona d’en Paco Falcó i el pas de l’activitat pesquera tradicional a la d’arrossegament amb motor, així com els inicis de la immersió submarina al municipi.

L’espai 3 reuneix el gruix d’àmfores, vaixelles, recipients, utensilis i maquetes que permeten explicar l’activitat comercial marítima de Roses al llarg de tota la seva història des de l’antiguitat grecoromana, amb peces datades des del segle IV aC, com els recipients de salaons de peix, oli i vi provinents d’Itàlia, de la Bètica (costa d’Andalusia) o de la regió Tarraconense. Maquetes de vaixells expliquen també com eren transportades aquestes mercaderies i el procés de degradació que es produïa quan un d’aquests vaixells s’enfonsava (ceràmiques i àmfores no quedaven alterades), i com es realitzava a partir del 1960 la pesca d’arrossegament i la "pesca" de restes de vaixells enfonsats.

Finalment, la darrera secció de la mostra plasma amb una composició fotogràfica la Roses del segle XXI a través de la diversificació de la seva activitat turística: turisme esportiu, de sol i platja, natural, gastronòmic, cultural, familiar...