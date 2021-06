Palau-saverdera es vestirà de gala, aquest divendres i dissabte, per celebrar els actes del centenari de l’edifici de l’ajuntament. Aquesta celebració ja s’hauria d’haver fet l’any passat, però la situació de pandèmia va forçar-ne l’ajornament. L’edifici va ser inaugurat el 13 de maig del 1920, gràcies a la iniciativa del polític portbouenc, Martí Inglès. Va funcionar com una de les quatre escoles-model que la Mancomunitat de Catalunya va posar en marxa a les quatre demarcacions catalanes.

L’alcaldessa, Isabel Cortada, que considera «tot un honor, el fet que la seu de l’ajuntament de Palau-saverdera hagués sigut l’edifici de l’antiga l’escola durant moltes generacions, diu que «el terreny que ocupa l’ajuntament era propietat d’un noble que el va donar a les autoritats eclesiàstiques amb la finalitat de fer-hi una església nova, perquè la nostra església romànica es quedava petita per acollir els nombrosos feligresos. Per circumstàncies econòmiques -afegeix- es va frustrar aquest projecte i les autoritats locals van proposar construir-hi l’ajuntament. En principi, l’església com a propietària del terreny s’hi va oposar, però, més endavant va acceptar edificar una escola a canvi d’una quantitat simbòlica de diners per la cessió. La curiositat és que, en aquests moments, l’edifici centenari fa la funció d’administració local, tal i com van proposar els responsables polítics a principis del segle XX».

Aquest divendres, a les set de la tarda, a la sala gran del centre Cívic, hi haurà una taula rodona sobre l’obra educativa i cultural de la Mancomunitat, moderada per David Pujol, mestre i doctor en Ciències de l’Educació. Hi participaran Salomó Marquès, doctor en Ciències de l’Educació; Andreu Pujol, llicenciat en Història i Història de l’Art; i Josep Colls, llicenciat en Història.

Dissabte, a les onze del matí, a l’ajuntament, es destaparà una placa commemorativa de l’efemèride a la sala Isidre Macau i es faran uns parlaments a l’exterior de l’edifici. A continuació, hi haurà una actuació de l’alumnat de l’escola de música Vibrasons i, tot seguit, portes obertes a l’ajuntament (en grups reduïts). Per tancar els actes, les autoritats i els convidats visitaran l’escola Martí Inglès.

L’exalcalde de Palau-saverdera, Narcís Deusedas, va estrenar la darrera etapa de l’edifici a principis d’aquest segle.