L'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus ha lliurat els premis Arjau en un acte celebrat al Teatre Municipal. La sisena edició d'aquest esdeveniment ha reconegut la feina solidària i l'esforç continuat de la residència Pi i Sunyer, Càritas i Creu Roja durant la pandèmia, a més de guardonar el comerciant Josep Maria Massot pel seu manteniment de la tradició de les catifes florals de Corpus com a eina de promoció.

El president de l'Associació, Miquel Gotanegra, ha posat l'accent en "la importància de l'esforç d'aquestes entitats" en els moments més durs de la crisi sanitària. També ha destacat "la col·laboració publicoprivada" que mantenen l'entitat que representa, amb dues-centes empreses afiliades i prop de quatre mil treballadors, amb l'Ajuntament i altres administracions. "Aquesta col·laboració fa anys que funciona, és un model a seguir que moltes altres poblacions desitjarien. Sense ella, difícilment el municipi tiraria endavant". L'alcaldessa Montse Mindan ha explicat als assistents la configuració de les Comissions d'emergència que han hagut de fer front a les conseqüències de la crisi sanitària, en una de les quals han tingut un paper destacat les entitats guardonades.

El lliurament dels premis ha comptat amb la participació de l'alcaldessa, Montse Mindan; el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens; el president de la Taula Gironina de Turisme, Jordi Martí i la representant de la Cambra de Comerç a l'Alt Empordà, Gemma Coll. Els premis han estat recollits per Josep Marès, gerent de la residència Pi i Sunyer; Enric Ferré, president de Càritas Roses; Jordi Segura, president de Creu Roja Roses-Castelló i Josep Maria Massot. Tots ells han tingut paraules d'agraïment pel reconeixement rebut durant un acte que ha estat conduït per la periodista Sònia Duñach i que ha tingut com a colofó l'actuació de la cantant rosinca Ariadna Vieyra.