Amb la voluntat de donar a conèixer les característiques tant de la masia com de l’entorn exterior de Palol Sabadòria, des de l’Ajuntament de Vilafant s’ha organitzat, per aquest dissabte 19 de juny, una visita guiada oberta a tots els veïns i veïnes. La visita serà el tret de sortida del procés participatiu per definir els usos d’aquest espai municipal. «Volem definir entre tots el futur de Palol Sabalòria, per això comencem aquest procés perquè tothom hi pugui dir la seva», destaca Xavi García regidor de Cultura de Vilafant.