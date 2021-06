Les càpsules de cafè estan formades per dues parts, l’envàs (de plàstic o metall) i el cafè del seu interior, això genera una dificultat a l’hora de reciclar, ja que l’alumini requereix un procés de reciclatge específic i les restes de cafè del seu interior s’han de dipositar al contenidor marró de la fracció orgànica. Per tal de poder reciclar millor aquest residu, l’Ajuntament de Vilafant ha arribat a un acord amb l’empresa Nestlé. L’empresa s’encarregarà de recollir, tot tipus de càpsules, tant les de la seva marca com les altres, que es generin al municipi i s’encarregarà de fer-ne el tractament adequat. «Aquest conveni ens permetrà segregar fàcilment, ara també les càpsules de cafè. Amb aquesta iniciativa es vol facilitar la gestió dels residus que es puguin reciclar i contribuir a la reducció de la fracció del rebuig que acaba a l’abocador comarcal. Des de l’Ajuntament estem compromesos amb la reducció dels residus i el foment del reciclatge i la reutilització» explica Xavi García regidor de Cultura de Vilafant.

La deixalleria municipal de Vilafant habilitarà dos contenidors específics per a les càpsules de cafè, un per aquelles que són metàl·liques i l’altre per dipositar les de plàstic. L’empresa Nestlé serà l’encarregada de transportar les càpsules fins a la planta on farà el reciclatge. D’aquesta manera, Nestlé es responsabilitza de la gestió dels envasos que genera amb els seus productes. Des de l’Ajuntament de Vilafant amb aquest conveni vol fomentar l’economia circular, ja que Nestlè reutilitza les càpsules, convertint-ne una part amb adob de qualitat i l’altre en material d’oficina i mobiliari urbà.