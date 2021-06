Amb la revetlla de Sant Joan a tocar, els ajuntaments de la Costa Brava ultimen el protocol per a la celebració d'aquestes festes, que sempre han estat protagonitzades per grans aglomeracions a les platges. Amb la disminució d'incidència del virus i l'augment de vacunats, enguany el tret de sortida de l'estiu es viurà amb una llibertat superior al de l'any passat.

L'última actualització del Procicat permet el retorn de les festes majors i de les revetlles. La decisió que s'ha deixat en mans dels ajuntaments de cada municipi ha estat la de l'obertura de les seves platges. Tanmateix, des de Protecció Civil recomanen als consistoris que les supervisin o tanquin durant aquesta nit de l’any, tot i que van reconèixer que alguns no tenien prou efectius per fer-ho.

En normes generals, els municipis costaners de la Costa Brava mantindran les platges obertes amb una vigilància extra durant la revetlla. En canvi, municipis barcelonins com Sitges, Vilanova i la Geltrú, Viladecans o Castelldefels han decidit tancar els accessos a les platges.

A Palamós, municipi que fa coincidir la seva festa major amb la revetlla de Sant Joan, es mantindran les platges obertes. Malgrat això, l'Ajuntament ha decidit no recuperar encara la programació de concerts a la platja Gran. Per contrari, Palamós comptarà com a novetat amb l'Espai Festa, situat a la plaça de Josep Sarquella. L'alcalde, Joan Coma, explica que les platges són els espais «més amplis i diàfans» del municipi on es permet mantenir amb seguretat la distància entre grups. D’altra banda, no es permetrà fer fogueres i la policia realitzarà vigilància. Un altre municipi del Baix Empordà que celebra la seva festa major per Sant Joan és Santa Cristina d’Aro. Des de l’Ajuntament informen que no es permeten celebracions a la platja, raó per la qual han habilitat una zona dins el municipi per tirar petards i on s’encendrà la foguera de la flama del Canigó.

Platja d'Aro recupera aquest Sant Joan el castell de focs artificials, que es farà simultàniament a Castell d’Aro, la platja Gran i s’Agaró. L'objectiu de l’Ajuntament és diversificar el públic i evitar aglomeracions. Les platges restaran obertes amb normalitat i la Policia Local, reforçada aquest estiu amb sis agents interins, controlarà el compliment de la normativa del Procicat i de les ordenances del municipi.

Poca tradició de Sant Joan

Municipis com Sant Feliu de Guíxols esperen una menor afluència per la revetlla en considerar que «no hi ha tanta tradició», les platges seran vigilades per la Policia Local en els seus controls rutinaris. De la mateixa manera, Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, anuncia que les platges de Calella i Tamariu també restaran obertes durant la nit de Sant Joan. «No hi esperem gaires aglomeracions», afegeix. Tot i això comptaran amb un servei extra de vigilància de la Guàrdia Urbana. De la mateixa manera, les platges de Lloret de Mar viuran amb normalitat la revetlla de Sant Joan. Tot i això des de l’Ajuntament recorden que les ordenances municipals no permeten les fogueres ni el consum d'alcohol al carrer. Per tal de vigilar el compliment d'aquestes normatives, a Lloret de Mar es comptarà amb la vigilància reforçada de cada temporada d'estiu.

Les platges, el lloc més segur

Per tal d’evitar riscos als entorns de muntanya i a les zones del poble, Ramon Gascons, alcalde en funcions de Tossa de Mar, explica que per la celebració de Sant Joan les platges romandran obertes. «No comptem que es facin festes ni botellons a la platja perquè tenim un turisme molt familiar», s’anticipa Gascons.

Ambient similar al que es viurà a Blanes, on es recupera enguany la tradicional revetlla de Sant Joan de les entitats. Pel que fa a la platja, igual que la resta de municipis, la de Blanes romandrà oberta tot i que en aquesta nit concreta la Policia Local hi estaran «especialment atents».

A l'Alt Empordà, les poblacions de costa tampoc tenen previst tancar les platges la nit de Sant Joan. A Portbou l’alcalde, Xavier Barranco, ha explicat que el municipi no farà fogueres però sí activitats a la platja principal. Els vigilants estaran atents però no esperen aglomeracions que comportin problemes. Seguint la costa de nord a sud, a Llançà, el regidor i fins dimarts alcalde, Francesc Guisset, ha explicat que «no hi ha cap restricció per la celebració de fogueres, si més no estarem atents que no es produeixin grans concentracions».

D’altra banda al Port de la Selva, Roger Pinart, el regidor de Seguretat, després de reunir-se amb els alcaldes del Parc Natural de Cap de Creus, constatava ahir que esperen una afluència massiva de visitants els propers dies. Pel que fa a les restriccions a les platges diu que «en principi no actuarem d’avançada, creiem en el sentit comú i el bon fer». A la platja principal hi haurà una petita foguera i música organitzada per l’ajuntament.

A Roses no se celebrarà cap acte a la platja, només la rebuda de la flama amb una foguera i de forma molt simbòlica. Pel que fa a tancar el litoral, el regidor de Festes Èric Ibáñez, creu que «és impossible, perquè amb tots els quilòmetres de platja que tenim no tindríem prou personal». A l’Escala no hi haurà revetlla ni tampoc tenen previst tancar cap de les platges. Com a tots els municipis gironins, la Policia Local vetllarà per la seguretat i actuarà si és necessari.