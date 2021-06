L’organització de servei de teràpia ocupacional El Tamariu, ubicat a Castelló d’Empúries, serà beneficiària d’un sopar que se celebra aquest dimecres, 16 de juny, al vespre. Tota persona que vagi a consumir o sopar al restaurant Gula Solidary aportarà el seu granetde sorra a la l’associació, que és del propi municipi. Al final de la nit, el guany que s’hagi produït es dividirà al 50 per cent entre El Tamariu i el restaurant.

Aquest restaurant, cada mes, col·labora amb una associació d’aquesta manera, ja que considera que aquest últim any tots hem patit amb la Covid i ens hem d’ajudar els uns als altres. Cal fer reserva, si es vol anar a sopar. L’any 2012 naixia l’associació sense ànim de lucre El Tamariu. El seu objectiu principal era facilitar la integració social de les persones amb discapacitat psíquica de l’Alt Empordà. Des del 2017, funciona com a Servei de Teràpia Ocupacional (STO).

Els dos eixos principals de treball de l’organització són, per una banda, activitats d’ajustament personal i social, destinades a garantir un bon desenvolupament personal de les persones usuàries i, per altra banda, activitats d’ocupació terapèutica, destinades a adquirir i fomentar hàbits laborals, així com potenciar la capacitat manipulativa.

El Tamariu és una de les entitats amb el suport de l’Ajuntament castelloní, amb un conveni en concepte del transport del projecte Ve de gust, un servei municipal que no s’ha interromput. El Ve de gust és un projecte conjunt amb la Residència Toribi Duran, el Tamariu i l’Ajuntament, en el qual la Residència s’ocupa de l’elaboració i supervisió del menú, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries en fa la derivació de casos i El Tamariu reparteix a domicili els àpats alhora que fa observació dels usuaris.