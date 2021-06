La sensibilitat cap als animals abandonats, ha portat els alumnes de 3r d’ESO de l’institut Olivar Gran a organitzar un recapte d’aliment en benefici de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, dins el projecte educatiu d’Aprenentatge i Servei que ha servit per recollir uns 600 quilos de menjar. La recollida es va fer divendres passat als supermercat Esclat de la Rambla Nova de Figueres, i al Caprabo, antic Eroski. «Ha estat una iniciativa molt enriquidora per a tots els alumnes», explica la coordinadora del projecte la professora Carme Estruch.

L’aprenentatge i servei (ApS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Han estat tretze els alumnes que hi han participat col·laborant amb la protectora d’animals de Figueres. «Els primers contactes dels estudiants van consistir en visitar les instal·lacions de la protectora on van realitzar tasques de voluntariat». Després van organitzar el recapte d’aliment, pel qual van dissenyar també els cartells amb els què fer difusió de la iniciativa.

La professora Montse Estruch assenyala la bona resposta de la gent: «els alumnes explicaven quin tipus de productes eren més necessaris i s’ha recollit una important quantitat de productes».

Pinso, paté per a animals, joguines, arnesos, o sorra de gat han estat els productes que s’han recollit al recapte: «Des de la protectora se’ns va comunicar que aquests eren els productes que més necessitaven» fins a aconseguir reunir una gran ajuda en aliments i altres productes, encara per quantificar. Per la seva part, també des de la protectora d’animals, es fa una valoració molt positiva d’aquesta iniciativa així com del grau de sensibilització que demostren els joves, en l’actualitat, vers els animals abandonats: «Al llarg de tot l’any hi ha hagut un degoteig d’alumnes de secundària que han vingut a la protectora perquè estaven fent treballs sobre el món dels animals» ha subratllat el president Alberto Márquez.