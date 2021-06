El figuerenc Héctor Amelló és des del mes passat portaveu provincial de Ciutadans (Cs) a Girona. El portaveu a l’Ajuntament de Figueres fa balanç del moment en què es troba la ciutat.

Quin balanç fa de la ciutat?

Seguim amb la ciutat paralitzada, no he vist aquell canvi que prometien quan van arribar al govern. La sensació és que els grans reptes que teníem per davant segueixen allà sense abordar-se perquè hi ha un càlcul electoralista. Els comencen a aprovar a partir de mig mandat i que l‘efecte es noti quan arribin eleccions.

De quins temes estem parlant?

De temes com la recollida d’escombraries de la ciutat. Tenim una contracta des de l’any 2001. La neteja diària no és adequada i és necessari aplicar una altra contracta i per un motiu o per altre estem 2021 sense data per la nova licitació. Seguim tenint un problema amb la seguretat, la quantitat de punts negres de la ciutat ha augmentat. Segueixen havent-hi moltes queixes dels veïns perquè senten por quan surten al carrer. El POUM, exactament el mateix, el volen aprovar quan faltin dos mesos per eleccions. Quan hi ha tots aquests càlculs electoralistes, qui perd és la ciutadania. No han aconseguit crear un ambient suficientment il·lusionador perquè la gent se senti seva la ciutat.

Just en l’equador del seu mandat, com valora el quadripartit?

Són massa grups diferents i tinc la sensació que una part d’aquest quadripartit, especialment la Cup i el senyor Amiel estan una mica desvinculats de la resta del govern. Falta comunicació interna a banda dels personalismes de partits com ERC o PSC.

Satisfet per les darreres accions per millorar la seguretat?

A cada acció que fa l’oposició siguem nosaltres o l’altre partit, ens diuen que som uns populistes. Nosaltres portem reclamant mesures de seguretat, actuacions, al senyor Casellas des que vaig arribar. Ens han votat en contra mocions, s’han negat a aplicar un pla integral a la zona oest i sempre hem rebut evasives. Ara sembla que ho volen començar a aplicar. Benvingudes siguin aquestes mesures perquè són necessàries. També considero necessàries altres mesures complementàries a l’acció judicial, però per algun lloc s’ha de començar.

A quina ciutat aspira?

Jo vull una ciutat de la qual ens puguem sentir orgullosos. El principal factor econòmic de la ciutat és el sector comercial i l’hoteleria. Jo vull que a aquesta ciutat vinguin ciutadans i se sentin a gust i trobin una ciutat segura, que sigui una ciutat idònia per emprendre i obrir negoci, vull una ciutat que aposti per la cultura i les empreses culturals. Una ciutat on els veïns puguin participar i per construir aquest tipus de ciutat es necessita ser generós i tenir consens, tot i que en moltes ocasions el que m’he trobat és que no estem construint una ciutat inclusiva, on totes les sensibilitats polítiques se sentin representades.

Després dels darrers resultats electorals, quin és l’objectiu de Ciutadans?

A escala general, els darrers resultats de Ciutadans no han estat suficientment bons, però pel que fa al partit, a Girona, tenim una gran representació municipal. Com a partit la intenció és repetir en tots aquests municipis on vam tenir representació, a més d’ampliar les bases. Hem fet autocrítica i ara el que volem és consolidar el nostre projecte municipal. Des de fa un temps estem trepitjant tots els barris de la ciutat per conèixer els problemes del dia a dia. Volem ser la veu d’aquests veïns i de fet estem iniciant la campanya: Barri a barri. Ciutadà a ciutadà. Creiem que el nostre projecte és molt bo, liberal, moderat, de centre que encaixa molt bé amb aquesta ciutat. Com a partit ens estem centrant en les municipals que és el següent gran repte que tenim per davant. Malgrat tot el que es diu en premsa em trobo companys molt motivats per tornar a arribar al nostre electorat, seguim creient en el nostre projecte amb ganes de rellançar-lo.

Algun projecte local a remarcar.

Apostem per una Agència de Comerç i Turisme a Figueres, una agència de col·laboració public i privada, que seria el primer pas per crear un districte econòmic i empresarial que encaixaria bé en el centre de la ciutat, el pas per ajudar a rellançar el comerç, oferint-li molt pes a la part privada, que coneix aquest projectes i està d’acord en veure les seves possibilitats.