Esquerra Republicana l'Escala ha editat un butlletí imprès per a fer balanç i repassar els dos primers anys d'aquesta legislatura. El butlletí ha sortit al carrer aquesta setmana coincidint amb els dos anys efectius de la constitució dels ajuntaments el 15 de juny de 2019.

En aquest butlletí, ERC l'Escala, exposa alguns dels temes que ha treballat l'equip i explica en quin estat de tramitació es troben i a quins acords s'ha arribat amb l'equip de govern. D'altra banda, el butlletí conté articles d'opinió de la seva portaveu, fent un repàs general a aquesta meitat de mandat, del regidor Fredi Guirado parlant de turisme i d'innovació en aquest sentit, de la regidora Cati Ribera, exposant les mancances en comunicació i comunicacions que té el municipi i com caldria millorar i un altre de la secretaria de la dona de la secció local, Anna Almazan, explicitant la necessitat de creure's les polítiques públiques d'igualtat i com és de necessària una regidoria de la dona. A més, es dedica un espai a la feina feta durant aquest any llarg de pandèmia on es parla de propostes i idees del grup i també d'acords establerts amb el govern i la resta d'equips del consistori.

El butlletí es rebrà als municipis i també es pot trobar a la web d'Esquerra l'Escala i es podrà anar llegint, a píndoles, a les xarxes del partit.