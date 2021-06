Endesa, seguint la política de sensibilització mediambiental en matèria de protecció de l’avifauna, ha adequat una línia de mitjana tensió dins el Parc Natural del Cap de Creus. L’actuació ha consistit en la instal·lació d’elements de protecció i aïllants a dos suports que es troben propers a la zona del far així com al canvi de posició d’alguns elements conductors. La rellevància d’aquesta actuació rau en l’entorn on es realitza, el Parc Natural del Cap de Creus, una zona protegida, única en el món, d’alta importància biològica, geològica i paisatgística en la qual es troben espècies com l’àguila cuabarrada, el falcó peregrí o el duc a més d’ocells marins.

La reforma ha consistit a instal·lar a dues torres elèctriques de mitjana tensió diferents elements protectors, com fundes aïllants, just abans i després de la cadena d’aïlladors per tal de reduir el risc elèctric en el moment en què una au aterra en un suport o n’aixeca el vol, ja que a l’estendre les ales hi pot haver contacte amb un cable i produir-se un arc elèctric.

Només a la demarcació de Girona, Endesa va invertir l’any passat més de 211.000 euros en adequar 64 suports, gairebé la meitat de les quals (30) ubicades a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà. Les altres adequacions es van realitzar a la Cerdanya (12), Gironès (11), Selva (5), Garrotxa (4), Pla de l’Estany (1) i el Ripollès (1). Aquesta iniciativa, sostinguda en el temps, redueix, d’una banda, el risc elèctric per als ocells i, de l’altra, millora la qualitat i la continuïtat del servei als clients, ja que sovint qualsevol incident amb l’avifauna comporta una interrupció en el subministrament. En aquest sentit, aquesta reforma beneficia directament els clients del municipi de Cadaqués i suposa un pas essencial per tal de reforçar la xarxa elèctrica de la comarca i augmentar-ne la seva seguretat i resiliència.

Totes aquestes actuacions es fan seguint un ordre de prioritat tècnic basat en criteris de conservació d’espècies, de manera que es garanteix l’adaptació de manera urgent d’aquells suports que poden tenir un major impacte sobre l’avifauna. Així mateix, s’estudia cas a cas quins són els elements i les modificacions més adients per a minimitzar les interaccions amb l’entorn.