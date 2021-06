El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha preparat la base i estructura per a la redacció del Pla de Transició Energètica comarcal. Aquest document defineix les línies estratègiques i accions que s'hauran de realitzar per avançar en la transició energètica d'una manera consensuada amb tots els agents del territori. Els primers documents i metodologia de treball s’han presentat en un Consell d’Alcaldies que s’ha celebrat al pavelló esportiu de Llers i que ha rebut el vist-i-plau dels alcaldes i alcaldesses assistents.

La redacció d'aquest document marc es realitzarà en quatre fases com són: la fase de diagnosi, de participació, d'objectius i el pla d'acció. Amb tot, s'assentaran les bases per a un procés de canvi progressiu amb l'objectiu de substituir el consum d'energia d'origen fòssil per energia renovable i local, i canviar les maneres de produir, distribuir, gestionar i consumir l'energia.

El conseller comarcal delegat de l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima, Agustí Badosa, ha explicat que «l’objectiu fonamental d’aquest pla és consensuar una visió de comarca». Ha emfatitzat la voluntat de fer un document coral: «Començarà amb taules de treball tècniques, continuarem amb les sessions sectorials per acabar prenent l’opinió de la ciutadania».

El pla donarà veu als municipis perquè puguin decidir els tipus d'energies renovables que s'hauran d'implantar i la seva ubicació, estratègies i criteris comuns. D'aquesta manera s'empoderarà els municipis de l'Alt Empordà en situacions com les que s'han anat donant els darrers mesos, que reben projectes d'instal·lacions renovables i el manca un criteri comú. El consell comarcal no té competència en aquest àmbit, però el pla omplirà un buit. Com fins ara, tota l’àrea de medi ambient seguirà treballant de manera transversal per fomentar el canvi energètic amb l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima (ACEC) al capdavant.

A tall d’exemple, des que l’ACEC es va crear l’any 2012 s’ha assessorat en la redacció del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, fomentat el canvi d’enllumenat públic i la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics o ha assessorat la ciutadania amb diferents iniciatives com el Punt d’Informació Energètica.

El treball de diagnosi servirà per capacitar les taules de participació per definir d'una manera plural i consensuada les bases per a la definició i redacció del pla. Aquestes taules participatives –la taula tècnica comarcal, la taula d'entitats i actors privats, la del Consell d'Alcaldies i la participació ciutadana– tenen una metodologia i sessions concretes.

La taula tècnica comarcal està formada pels tècnics comarcals, representants d'administracions i gestors del territori. En les tres sessions de treball es plantejaran nous models energètics, definiran criteris tècnics i es validaran les línies estratègiques. La taula d'entitats i actors privats –que es treballarà en dos grups– identificaran problemàtiques relacionades amb la ubicació de les energies renovables i es proposaran línies estratègiques.

El Consell d'Alcaldies serà l'encarregat de revisar i validar totes les propostes, buscarà el compromís de tots els alcaldes de l'Alt Empordà per aplicar el pla i trametrà el document final a la Generalitat. La participació ciutadana també tindrà un pes important i es formalitzarà amb una enquesta en línia.

Aquesta iniciativa és una oportunitat per rellançar i posar en pràctica la visió global del canvi climàtic en l'àmbit local, sumant les polítiques d'adaptació a un compromís molt ferm de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquest Pla de Transició Energètica va estretament lligat als compromisos del Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia.