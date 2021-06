El Grup Social Once ha celebrat, avui a Figueres, l'any del seu retorn al carrer després de la primera etapa del confinament causat per la pandèmia. "Estem molt contents perquè sembla, aquesta vegada sí, que remuntem. Tota la societat ens podem congratular de que les coses van a millor. Aquest 15 de juny fa un any que els nostres venedors i venedores, 2.500 sentinelles de somnis, van tornar la il·lusió als pobles i ciutats de Catalunya. Per primera vegada no havien estat, durant tres mesos, a carrers, places i avingudes del nostre país des de la fundació de l’Once", recorda l'entitat.

I ara, han volgut celebrar aquella fita amb un acte simbòlic en el quiosc de la pujada del Castell, que ha comptat amb la presència de l'alcaldessa Agnès Lladó, que ha participat en l'esdeveniment amb la compra de diversos cupons, el delegat Guillermo Fernández i el venedor Ángel Pache. L'Once ha agraït "l’esforç de tots i totes i la solidaritat de la ciutadania que ha estat sempre al nostre costat". “El 15 de juny de 2020, els carrers van recuperar la il·lusió amb la tornada dels venedors i venedores de l’Once i un any més tard és més real que mai l’esperança de viure, poc a poc, amb normalitat”, destaca Enric Botí, delegat territorial a Catalunya”.